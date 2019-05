LIVE TMW - Mazzarri: "Quarto posto? Giocando così, perchè no?!"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

A conclusione del match tra Juventus e Torino, il tecnico granata Walter Mazzarri parla in conferenza stampa.

23.16 - Inizia la conferenza stampa

Quanto hai creduto in questa vittoria e quanto ti dispiace? "Come quello che sta alzando le braccia e gliele tirano giù. Mancavano pochi minuti, i momenti peggiori sembravano passati. Purtroppo appena ci siamo dimenticati il fenomeno dentro l'area ci ha fatto gol. C'è comunque da prendere tutto positivo, siamo venuti qua a fare bene. C'è il rammarico per due-tre ripartenze, potevamo fare meglio. Loro ci lasciavano degli spazi che non abbiamo sfruttato".

Il migliore Toro dell'anno? "Mi è piaciuta la doppia sfida con la Sampdoria. Venire qua, contro la Juve, in questo stadio..., contestualizzando ogni sfida, credo di sì. In alcune partite con squadre buone, come l'Atalanta che è la rivelazione, abbiamo fatto bene, l'abbiamo messa sotto. Qua però ci sono valori superiori. La Juventus ha un campione in più".

Bremer? "Ha fatto una partita da veterano. E' stato per mesi a lavorare, non ha trovato spazio perchè quando hai una difesa che funziona pensi a cambiare meno possibile. Complimenti al mio staff che lo ha preparato, è entrato davvero bene".

Lukic più propositivo del solito? Quarto posto più lontano? "Il quarto posto era un sogno nei sogni, non è finita. Se teniamo questo rendimento perchè no. Gli altri devono pure vincere. Oggi sarebbe stato bello vincere qua, anche perchè per strada abbiamo lasciato tanti punti. Dobbiamo fare altre tre finali e poi commenteremo il nostro campionato. Lukic e Meitè sono giovani e hanno dimostrato il loro valore, sono patrimonio per il futuro".

Nel corso della stagione si è sentito sottovalutato? "Sono vent'anni che faccio l'allenatore, non leggo neanche cosa viene scritto. So che ho lavorato, il presidente e la società sono contenti. Guardo anche l'autorevolezza di chi fa le critiche".

Qual è l'obiettivo di punti nelle ultime partite? "Ho sempre inculcato la mentalità che la partita dopo è quella più importante. Il Sassuolo è una squadra che mette in difficoltà tutti. Cominciamo da lì, poi vediamo. L'Empoli deve vendere cara la pelle, il Sassuolo gioca sempre per vincere. Se facciamo bene come oggi non sarà facile per loro".

Stasera arbitro perfetto... "Non parlo più degli arbitri. Quando ho protestato avevo ragione, è stato dimostrato".

I tifosi parlano di un grande Toro stasera... "Mi fa piacere. Questo Toro si sta giocando l'anima, i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e nelle ultime occasione lo si sta vedendo".

23.27 - Finisce qua la conferenza stampa