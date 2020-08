live Messi, addio al Barça. Atteso a breve un comunicato del club catalano

Lionel Messi ha comunicato nelle scorse ore al Barcellona di voler lasciare il club nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Una notizia bomba che sta scuotendo il calcio europeo, sia per un'era che si chiude dopo 20 anni di militanza in blaugrana sia per la curiosità di sapere quale sarà la prossima tappa della sua carriera. Manchester City? PSG? Inter? Tuttomercatoweb.com seguirà questi momenti concitati con un live dove raccoglierà tutte le ultime novità, le curiosità e le dichiarazioni intorno all'addio dell'argentino dal Camp Nou.

20.49 - Figo: "Un momento storico - "UaU!! Altro momento storico!" con queste parole Luis Figo, ex calciatore sia del Barcellona che del Real Madrid ha commentato la notizia della decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona.

20.41 - Secondo quanto riportato da Onda Cero, a breve il Barcellona rilascerà un comunicato stampa a proposito della richiesta di Lionel Messi di lasciare il club nel corso del prossimo mercato.

20.36 - Anche Suarez si schiera con Puyol sul futuro di Messi - "Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico" è il messaggio via Twitter che Carles Puyol, leggenda del BArcellona, ha pubblicato pochi minuto dopo la notizia della decisione di Leo Messi di salutare il club catalano. Alcuni minuti dopo alla presa di posizione di Puyol è arrivato l'appoggio anche di Luis Suarez, compagno di reparto e altro leader dello spogliatoio blaugrana, sul futuro della Pulce.

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

20.28 - Lineker: "Il Barça aiuti Messi ad andarsene" - Leggenda del calcio inglese e ora opinionista internazionale, Gary Lineker ha parlato di Lionel Messi e della sua volontà di lasciare il Barcellona: "Se Messi vuole lasciare il Barcellona utilizzando la clausola rescissoria mi auguro che il club cerchi di aiutarlo e non di ostacolarlo. E' stato terribilmente leale al club ed è il loro più grande giocatore di tutti i tempi. Sarebbe terribilmente triste se il rapporto finisse con una lite fra il giocatore e il club".

20.21 - Messi lascia il Barça, la "sorpresa mancata" della Lokomotiv Mosca - Mentre il mondo del pallone è in fibrillazione per la notizia della volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona, c'è anche chi decidere di vivere questo momento storico per il calcio mondiale con un po' di sana ironia. E' il caso della Lokomotiv Mosca, club della capitale russa, che via Twitter pubblica un post con scritto "stavamo preparando una sorpresa" e l'immagine della Pulce con indosso la maglia della società.

Ну вот, а мы сюрприз готовили 😕 pic.twitter.com/sPFUCa4nE8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020

20.02 - Qual è il valore della clausola rescissoria? - Secondo i colleghi di Sport, il Barcellona resterà fermo nel comunicare a Lionel Messi che la clausola rescissoria da 700 milioni di euro è tutt'ora valida con le parti che potrebbero dunque finire in tribunale, visto che l'argentino ha ufficialmente chiesto di rescindere unilateralmente il proprio contratto secondo una clausola presente sul contratto. Per il club catalano, tale clausola esiste ma sarebbe già scaduta lo scorso giugno.

19.57 - Bartomeu convoca riunione d'emergenza - Leo Messi ha comunicato al Barcellona la sua decisione di lasciare il club e Josep Bartomeu, presidente della società catalana, stando a quanto riportato dalla stampa spagnolo, ha subito convocato una riunione d'emergenza dei vertici societari per valutare la richiesta del capitano argentino.

19.56 - La presa di posizione di Carles Puyol -, storico capitano del Barcellona che ha condiviso con Messi tante partite e tantissime vittorie, ha affidato ai social un messaggio indirizzato all'ex compagno dopo aver saputo la notizia della volontà dell'argentino di lasciare i catalani nel corso del prossimo mercato. Un endorsement pesantissimo per il numero 10, che incassa l'appoggio di una vera e propria bandiera culé, pronto a restare al suo fianco nonostante la voglia di dire addio: "Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico".

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

19.52 - Il Barcellona conferma di aver ricevuto il fax di Lionel Messi con la volontà di lasciare il club nel corso del prossimo mercato. L'argentino ha chiesto di poter interrompere l'accordo tramite la clausola unilaterale che gli permetterebbe di lasciare la società senza costi al termine di ogni stagione. Il club però assicura che tale clausola è scaduta il 10 giugno e che il contratto è in mano ai legali pronti a rispondere alla richiesta del calciatore argentino. A riportarlo è RAC1.

19. 45 - Il dilemma sulla scadenza della clausola - Lionel Messi ha informato il Barcellona tramite fax di voler lasciare il club nel corso del prossimo mercato e di volerlo fare utilizzando la clausola sul contratto che, al termine di ogni stagione, gli permetterebbe di lasciare la società in forma gratuita. Secondo Sport, nonostante il Barça consideri la clausola scaduta a giugno, per il giocatore la stagione si è conclusa ad agosto e dunque la scadenza stessa si sarebbe spostata al 31/08. Se avesse ragione la Pulce, il club che lo vuole acquistare non dovrà versare i 700 milioni di euro della clausola rescissoria del campione.

19.34 - Messi, ipotesi addio a zero - Secondo Olè, Lionel Messi ha informato il Barcellona di voler lasciare il club entro l'inizio della prossima stagione e di voler esercitare la clausola presente sul suo contratto che gli permetterebbe di lasciare la squadra catalana a zero, come se fosse a fine contratto. Se venisse confermata questa indiscrezione, la società che acquisterà l'attaccante, dovrà concordare solo l'ingaggio dell'argentino, senza pagare niente al Barça.

19.23 Messi, la versione di Olè - Secondo il quotidiano argentino, Lionel Messi ha comunicato al Barcellona tramite fax la volontà di lasciare il club nel corso del prossimo mercato. Un metodo di comunicare tempestivo e verificato, con l'argentino che dunque non ha voluto perdere ulteriore tempo per comunicare la voglia di dire addio ai catalani. Adesso PSG, Manchester City e ovviamente anche l'Inter, sognano di poter acquistare la Pulce.