LIVE TMW - Milan, è il giorno di Bakayoko: appena uscito da Casa Milan

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

19.47 - Tiemoué Bakayoko è appena uscito da Casa Milan. Atteso il comunicato dopo la firma sul contratto.

14.38 - Bakayoko arriva a Casa Milan - Il centrocampista francese del Chelsea è ora arrivato a Casa Milan per l'ufficialità del suo approdo in rossonero.

12.55 - Domani test a Milanello - Domani Bakayoko sosterrà i primi test fisici a Milanello sotto lo sguardo attento dello staff medico e tecnico rossonero.

12.45 - Visite mediche terminate - Sono appena terminate le visite mediche di Tiemoué Bakayoko. Adesso il centrocampista francese si sottoporrà ai consueti test di idoneità. Nel pomeriggio ci sarà la firma sul contratto a Casa Milan.

12.01 - Contratto di anno più quattro in caso di riscatto - Dopo le visite mediche di questa mattina, Tiemoué Bakayoko firmerà nel pomeriggio il suo nuovo contratto con il Milan: un anno più altri quattro nel caso in cui venga esercitato il diritto di riscatto.

11.20 - Maglia numero 14 pronta per Bakayoko - Come riporta Sky Sport, per Tiemoué Bakayoko è pronta la maglia numero 14 del Milan.

10.40 - L'alternativa che mancava - Un acquisto voluto fortemente da Rino Gattuso, come spiega La Gazzetta dello Sport: Bakayoko è il giocatore che può alternarsi a Franck Kessié e che tanto è mancato l’anno scorso al Diavolo: il francese è infatti dotato di grande fisico, corsa e ottime capacità di inserimento senza palla.

9.26 - Visite mediche a La Madonnina - Tiemoué Bakayoko è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il Milan. Presente anche Federico Pastorello, che è stato l'intermediario di questa trattativa.

Tiemoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan. Manca solo l'ufficialità, ma il centrocampista francese vestirà la maglia rossonera già dai prossimi giorni. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto: il calciatore, ex Monaco, arriva dal Chelsea di Maurizio Sarri. Su Tuttomercatoweb.com seguiremo la lunga giornata del classe 1994, dalle visite mediche alla firma del contratto.