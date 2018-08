LIVE TMW - Milan, Bakayoko: "Felice di essere qui, Conte e Gattuso simili"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

15.36 - Terminata la conferenza stampa di Tiemoué Bakayoko, nuovo giocatore del Milan. C'è anche la torta, portata dal nuovo compagno Laxalt, per festeggiare il compleanno del nuovo centrocampista rossonero, che compie 24 anni.

Quanto vedi distante la Juventus rispetto al Milan?

"Non voglio fare confronti, in termini di storia il Milan ha una storia incredibile, ha vinto di più. La Juventus è un ottimo club, ma io non vorrei essere da nessun'altra parte".

C'erano giocatori di Serie A a cui ti sei ispirato da piccolo?

"Paolo Maldini ad esempio, ho guardo molto Weah e Van Basten, ci sono tanti giocatori che potrei citare come esempi da seguire".

Cosa pensi dell'avventura della Francia ai Mondiali?

"Essendo francese ero molto fiero e orgoglioso, ero davanti alla tv a vedere le partite. Sono contento per il popolo francese, come tutti penso".

Che esperienza hai avuto in Premier League?

"Credo di aver avuto una buona esperienza, ho imparato tanto, ci sono cose che non sono andate benissimo ma ora sono concentrato su questa avventura".

Qualcuno ti ha avvicinato a Desailly, sei d'accordo?

"Senza voler mancare di rispetto, lui era un difensore e spero di avere lo stesso successo che lui ha avuto qui. Mi auguro di poter dare il mio contributo".

Conte e Gattuso sono allenatori simili, non credi?

"E' vero, ho notato anche io la stessa cosa in questi prime sessioni di allenamento. Non ho ancora parlato del mio ruolo, di certo darò del mio meglio per essere importante per questa squadra".

Hai avuto un allenatore italiano a Londra, come immagini il calcio italiano?

"Quello inglese e quello italiano sono campionati diversi, la scorsa stagione ho lavorato e imparato molto, penso sarà più facile adattarmi. Ringrazio il club, sono molto felice di essere qui".

15.00 - Anche Tiemoué Bakayoko si presenta oggi come nuovo giocatore del Milan. Il colpo per il centrocampo di Gattuso parlerà a breve come nuovo arrivo in casa rossonera, spiegando i motivi che l'hanno portato ad accettare la corte di Leonardo: