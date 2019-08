LIVE TMW - Milan, Bennacer: "Giampaolo mi ha voluto. Sono un playmaker"

Diretta scritta su TMW! Per aggiornare fremi F5

11.50 - Tra poco dal centro sportivo di Milanello sarà presentato il nuovo acquisto del Milan Ismael Bennacer. Segui la conferenza stampa del centrocampista rossonero acquistato dall'Empoli nel corso dell'estate: "Mi sento bene e sono contento perché abbiamo una squadra buona, e un centro sportivo bellissimo, si può fare il massimo qui"

In che ruolo prediligi giocare?

"Il mio ruolo è playmaker davanti la difesa, poi dove preferisce il mister giocherò con piacere li".

Hai portato la Coppa d'Africa nella bacheca dei giocatori del Milan, come Paquetà con la Coppa America:

"Ho fatto una bella esperienza ma niente di grande perché il calcio in Africa è differente, ma ho fatto uno step ulteriore".

Il rapporto con Giampaolo ha inciso sulla tua decisione?

"Mi ha chiesto di venire, e questo è già tanto per me. E' la cosa più importante, voglio dare il massimo perché conosco le mie qualità".

Hai scelto il Milan nonostante le richieste di altri club:

"Ero in coppa d'Africa quindi non pensavo ad altri club, ma quando il Milan mi ha chiamato non ho pensato troppo. Loro mi hanno chiamato e questa è la cosa più importante".

Che Bennacer ritroviamo prima e dopo la coppa d'Africa?

"E' lo stesso uomo, solo con più esperienza e sono ancora più convinto in me stesso. Voglio fare bene, ho preso più confidenza in me stesso ma qui è differente perché ci sono tanti grandi giocatori. Devo fare il massimo al Milan".

Le parole di Giampaolo in tuo favore sono state importanti:

"Mi ha chiesto di venire perché gli piace come gioco, vado bene per il suo sistema di gioco".

12.17 - Termina qui la tripla conferenza stampa di oggi in casa Milan, che oggi ha presentato Ismael Bennacer, Rafael Leao e Leo Duarte.