live Milan, Bennacer: "Il contratto? Sto molto bene qui. Ibra mi aiuta a crescere"

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, a breve parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lille in Europa League. Segui su TMW le parole dell'algerino.

Ore 13.30 inizia la conferenza di Bennacer

A Napoli è stata la vittoria del gruppo? "Abbiamo vinto da squadra, era una gara difficile ma insieme ci siamo riusciti, la vittoria l'abbiamo ottenuta grazie a questo spirito".

Voglia di rivincita contro il Lille? "Si certo, quando perdi 3-0 e poi c'è la gara di ritorno vuoi vincere, è cosi. Faremo di tutto per vincere".

Nel tuo contratto c'è una clausola di 50 milioni, rimarrai a lungo al Milan? "Non penso a questo, penso al campo e sto molto bene al Milan, mi sento bene. Non è il mio lavoro questo, io penso al campo".

Cosa rappresenta per te tornare in Francia? "Sempre un piacere tornare in Francia e giocare contro una grande squadra come il Lille, ma soprattutto farlo con il Milan che è una grande squadra, il mio lavoro paga. Spero di continuare a giocare ancora qui per il Milan".

Come valuta la tua crescita e quanto è stato importante Ibra? "Sono contento perchè sto giocando e imparando tanto. Un anno fa ero un giocatore diverso. Ibrahimovic mi ha fatto diventare migliore, chiede sempre la perfezione in allenamento e in partita, mi aiuta tanto a crescere."

E' stata una sorpresa la sconfitta contro il Lille? "E' stata una sconfitta difficile, abbiamo sofferto contro una grande squadra e abbiamo perso. Abbiamo lavorato tanto su cosa non è andato bene durante la partita e su cosa non ha funzionato, e cercheremo di vincere domani".

Ore 13.40 finisce qui la conferenza di Bennacer