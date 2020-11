live Milan, Bonera: "Ibra di buon umore. Rebic non ancora al 100%"

Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli (ancora positivo al Covid e per questo assente), parlerà a breve in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in programma domani a San Siro alle ore 15.00. Segui le parole di Bonera con il live di TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza stampa di Bonera

E' una gara dura con la Fiorentina, hai vissuto tante partite con loro: "E' una partita difficile, sempre stata una gara affascinante, alla quale noi arriviamo in un buon momento. Loro non hanno attraversato un momento difficile ma sappiamo della qualità della loro squadra".

La difesa è sempre molto attenta? "Buona prestazione a livello difensivo, cerchiamo di trasmettere sempre gli stessi concetti indipendentemente da chi gioca. C'è stato un errore sul gol ma in generale siamo soddisfatti".

E' stata una settimana in cui sono tornate le certezze? "La partita con il Verona non aveva cancellato le certezze, a livello mentale avevamo bisogno di riposare. Chi è rimasto a Milanello ha lavorato bene , poi abbiamo ripreso il cammino da dove avevamo lasciato. Il percorso nostro va giudicato giorno dopo giorno, sappiamo cosa fare per rimanere in alto".

Bollettino medico su Ibra e Leao? "Va valutato settimana prossima, è di buon umore quindi speriamo in un rientro prima possibile".

Tonali, Hauge e Diaz come stanno? "Si sono inseriti bene, siamo soddisfatti".

Come può crescere Tonali ed essere all'altezza di Bennacer e Kessie? "E' un pò il percorso che ha fatto Bennacer, ma sta crescendo, ci parlo spesso e su di lui facciamo grande affidamento. Ha tutto per migliorarsi".

Il rinnovo influisce su Calhanoglu? "Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivi, l'apporto che ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro".

Quanto manca a Rebic per tornare al massimo? "Il gomito lo ha condizionato e non è ancora al 100%, anche per il suo modo di giocare è un po' bloccato. Abbiamo rivisto la partita e fatto delle considerazioni con lui, appena tornerà al 100% le sue caratteristiche torneranno fuori ancora, ma già col Lille si è visto".

Domani Diaz potrebbe giocare dall'inizio? "Abbiamo fatto considerazione anche in base alla sfida di giovedì. Siamo davvero contenti di questa rosa, Brahim è entrato bene, ha grande tecnica, ha una grande visione di gioco, potrebbe partire dall'inizio".

Può già pensare ad una carriera da primo allenatore? "Sono in attesa del nostro allenatore, speriamo torni presto. Ho ancora bisogno di un po' di pratica, i consigli e quello che sto apprendendo da Pioli me li tengo stretti".

Romagnoli come sta? "Alessio era a disposizione contro il Lille, abbiamo fatto una scelta anche in base alle tante partite. Aveva giocato tutte le partite".

Come va il recupero di Leao? "Ha fatto un controllo stamattina, è andato abbastanza bene, i medici sono contenti dei progressi, avrà un nuovo controllo a metà della settimana prossima".

Il Milan può rimanere in alto a lungo? "L'augurio nostro è di poter restare in alto il più possibile, quando ci accendiamo non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l'applicazione, sono le cose più importanti per far sì che questa squadra possa restare in alto il più possibile".

Noti dei miglioramenti in questa squadra? "Ci sono sempre situazioni da migliorare a livello tattico e tecnico, ma con questa applicazione possiamo farle. L'amaro in bocca a Napoli è quando abbiamo subito la traversa, dobbiamo migliorare sulle situazioni in cui l'attenzione fa la differenza".

Ballottaggio Saelemaekers e Castillejo? "Su quella fascia siamo tranquilli e soddisfatti dal lavoro di entrambi. Samu ha fatto una buona gara contro il Lille, Alexis è migliorato molto siamo tranquilli".

Il Milan non vince il casa in campionato, dal 4 ottobre scorso... "Domani sarà dura, la Fiorentina è una squadra forte e lo sappiamo bene, massimo rispetto. Ma per continuare il nostro percorso domani abbiamo una bella opportunità per tornare a vincere in casa".

Ore 14.17 finisce qui la conferenza di Daniele Bonera.