live Milan, Bonera: "Vincere aiuta a vincere. Lille grande squadra, massimo rispetto"

Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli, terrà la conferenza stampa oggi a Milanello alla vigilia della sfida contro il Lille, match valido per il quarto turno di Europa League. Segui il live su Tmw

La gara di Napoli può essere una spinta per Lille? "Vincere fa sempre bene, affrontiamo una grande squadra prima in classifica nel girone e secondi in campionato. Nella gara d'andata abbiamo fatto degli errori tattici e di posizionamento".

Può essere un problema l'assenza di Ibra? "Il fatto che giochiamo ogni tre giorni ormai è una cosante, la rosa è di alto livello e possiamo cambiare molti giocatori. E' vero che ora abbiamo qualche giocatore infortunato ma la cosa importante è lo spirito, come si è visto a Napoli si vedrà anche domani sera".

Come hai trovato Ibra? "L'ho visto, ma già dopo la risonanza era carico per tornare prima possibile, ma non è una novità. E' un grande atleta e un grande uomo, pronto a recuperare subito".

Credete che il Milan sia sottovalutato? "L'importante è sentirsi forti all'interno del gruppo, la nostra mentalità è consolidata, sappiamo cosa fare. Vogliamo rimanere in alto, poi da fuori e su quello che si dice fa parte del gioco".

Come vedi il Lille? "Sono bravi nel reparto d'attacco, all'andata abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente, cercheremo di sopperire alle mancanze della gara d'andata. Però abbiamo di fronte una grande squadra, quindi massimo rispetto".

Un pareggio sarebbe ben accetto? "Abbiamo una mentalità di imporci ovunque, dobbiamo continuare con questa squadra".

