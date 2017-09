LIVE TMW - Milan, Borini: "Avevo voglia di tornare in Italia, anche per l'azzurro"

Diretta scritta su TMW. Ricarica la pagina per nuovi aggiornamenti: premi F5!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18.22 - Fabio Borini, nuovo attaccante del Milan, parla in diretta su Radio 105, ospite della trasmissione '105 Mi Casa'. Seguite su TuttoMercatoWeb.com, a breve, le sue parole sulla stagione che è iniziata nel modo migliore per i rossoneri:

Queste le prime parole dell'attaccante rossonero: "Sto molto bene in rossonero, mi sto ambientando in gruppo con molti stranieri e faccio anche un po' da traduttore, visto che parlo bene inglese. Sono anche molto giovani e mi tocca fare il doppio ruolo, però va bene così".

Saresti tornato in Italia anche senza il Milan?

"Stavo pensando di tornare in Italia in ogni casa, in Inghilterra ero da tanto e sentivo l'esigenza di tornare in Serie A anche per giocarmi le mie chances in Nazionale, che all'estero è un po' più complicata da raggiungere".

Quante squadre in Inghilterra?

"Quattro squadre: Chelsea, Liverpool, Swansea e Sunderland".

C'è stato tanto entusiasmo sin dai primi momenti in questa stagione con il Milan:

"C'era una grande folla sin dai primi allenamenti, fa piacere avere tutto questo entusiasmo intorno e vedere San Siro pieno anche a luglio o agosto".

In Italia il calciatore è molto più personaggio che in UK: è una cosa con cui convivi facilmente?

"Mantenendo le abitudini inglesi sì: non leggo i giornali e faccio la vita normale. Arrivando a casa riesco a staccare completamente".