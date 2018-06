LIVE TMW - Milan, CdA terminato. I 32 milioni entro il 28/6. Bilancio: -75 mln

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

13.37 - Arrivano altre notizie da Casa Milan: è stato approvato il bilancio della stagione 2017/18, mentre è stato stanziato anche il budget per il 2018/19 per l'iscrizione al campionato e per la licenza UEFA.

13.23 - Arrivano le prime notizie sul breve CdA andato in scena stamattina a Casa Milan. Non parlerà l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone: non è stato toccato l'argomento relativo al socio di minoranza e non ci sarà alcuna comunicazione in merito. La proprietà ha fatto inoltre sapere che i 32 milioni per l'aumento di capitale verranno versati entro il 28 giugno.

13.18 - A Casa Milan è arrivato anche Beppe Riso, agente di mercato.

12.32 - All'uscita da Casa Milan, il membro del CdA del club rossonero, Scaroni, ha dichiarato: "Novità? Chiedete all'amministratore delegato".

12.25 - È terminato da pochi secondi il CdA a Casa Milan.

11.58 - Verrà fatto solo un accenno su quello che potrebbe essere il nuovo azionista di minoranza del Milan ma non dovrebbe uscire alcun comunicato in merito: non verrà annunciato il nome.

11.50 - Il club rossonero certificherà la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni, ratificherà l’arrivo della precedente tranche di 10 milioni di aumento di capitale e durante il quale si chiederà anche conto del versamento degli ultimi 32 milioni.

11.43 - Iniziato il Cda a Casa Milan, presenti Fassone e Han Li, più i membri italiani. La parte cinese collegata in conference call

11.00 - Giornata importante per il Milan, con il CdA in programma per questa mattina. Difficile che venga annunciato il nome dell'azionista di minoranza che potrebbe arrivare in aiuto di Yonghong Li ma le strategie del club verranno in parte decise anche oggi.