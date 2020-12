live Milan, Dalot: "L'adattamento sta procedendo bene. Ci teniamo all'Europa"

vedi letture

Domani sera a San Siro arriverà il Celtic per il quinto turno dei gironi di Europa League. Per parlare della partita ci sarà in conferenza stampa il terzino portoghese Diogo Dalot. Segui le parole del difensore rossonero con il live di TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Dalot

Che bilancio fai fino ad ora del Milan in Europa? "Abbiamo fatto buone prestazioni, è una competizione difficile e la prendiamo sempre sul serio. Stiamo andando bene nonostante le gare siano difficili".

Come va il tuo inserimento al Milan e in Italia? "Il mio inserimento sta andando bene, l'Italia è simile al Portogallo, è stato fantastico e la squadra mi ha accolto molto bene".

Come vedi il Celtic in questo momento difficile? "Si è una grande squadra con grande tradizione a livello europeo. Loro sono motivati perchè vogliono superare questo periodo difficile".

Come va con l'italiano, e com'è il gruppo al Milan? "Il 90% di questo aiuto viene dalla squadra, ho voglia di allenarmi e di giocare. La lingua mi hanno aiutato ma non solo, anche per la città e ciò che riguarda Milano. Tutti mi stanno aiutando, anche lo staff e i giocatori".

In cosa il calcio italiano è diverso rispetto alle passate esperienze? "Da quando sono qui ho visto la differenza a livello atletico e tattico, una volta imparato questo sarò un giocatore più completo. Pioli ci aiuta tanto, ha voglia di insegnarci e questo è molto bello. C'è un grande rapporto anche con la squadra".

Siete consapevoli di poter fare qualcosa di importante in campionato e in Europa? "Vogliamo lavorare bene su tutte le competizioni, affrontiamo ogni gara al massimo. Ci alleniamo per vincere con il Celtic e poi pensiamo alla gara successiva. Spero di ottenere grandi risultati quest'anno".

Il Milan in Europa League può competere con le squadre di Premier? "Si, siamo una grande squadra, il Milan ha giocato tanto in Champions. L'obiettivo è arrivare in alto e poterci rimanere. Ma abbiamo la mentalità giusta per i nostri obiettivi".

Ore 14.12 finisce qui la conferenza di Dalot