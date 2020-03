live Milan, è finita con Boban: legali al lavoro, anche Maldini verso l'addio

La parola "fine" sulla seconda avventura di Zvonimir Boban al Milan sta per essere scritta: il dirigente rossonero non ha gradito le ingerenze di Gazidis ed è pronto a lasciare il club in corsa. L'arrivo di Ralf Rangnick, previsto già per la prossima stagione, non prevederebbe la presenza del croato e tanto meno di Paolo Maldini, il cui addio dunque sarebbe semplicemente anticipato di qualche mese. Una situazione di ennesima rifondazione che vi racconteremo passo per passo qui su TMW:

14.26: legali di Boban al lavoro per l'addio. No a separazione "morbida"- I legali di Zvonimir Boban e quelli del Milan sono al lavoro, già da ieri per trovare la quadra numerico sullo scioglimento del contratto dell'attuale Chief Football Officer rossonero: non si va verso una separazione "morbida", visto che il croato ritiene di aver subito ingerenze nel proprio lavoro da parte di Gazidis e non sembra intenzionato a venire incontro alla società per quanto riguarda la penale dovuta per l'addio anticipato. Tutta da capire invece resta la posizione di Paolo Maldini: Elliott non vorrebbe privarsene, ma la scelta Giampaolo pesa sul suo giudizio e lui stesso vorrebbe avere un ruolo centrale in ambito tecnico.

13.40: Boban e Maldini arrivati ora a Milanello- Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono arrivati a Milanello in questi minuti, in quella che potrebbe essere l'ultima visita alla sede rossonera nella veste che attualmente occupano: è atteso infatti un confronto con Stefano Pioli e con la squadra, che dovrebbe arrivare a breve per l'allenamento pomeridiano. I due, con ogni probabilità, verrà spiegata la situazione dirigenziale attuale e illustrati gli insanabili dissidi con Gazidis, che già da qualche settimana sta sondando nuovi nomi per il Milan che verrà.

10.30: nessun'altro incontro tra Boban e società - Non ci saranno altri incontri o faccia a faccia, semplicemente perché la strada è oramai tracciata. Zvonimir Boban ed il Milan sono pronti a dirsi addio dopo neanche un anno di matrimonio, con la Gazzetta dello Sport che spiega i motivi che hanno portato alla rottura che sarà ufficiale nelle prossime ore, fra oggi e domani dopo la sfida con la Juve. La famiglia Singer ha scelto di dare pieni poteri a Ivan Gazidis, dirigente scelto da Gordon Singer la scorsa estate. E col tempo sono venute fuori le incompatibilità fra l'ex Arsenal e il dirigente croato, con le sue ultime interviste che hanno di fatto portato a questa situazione di rottura definitiva. Per la rosea, praticamente segnato anche il futuro di Paolo Maldini e Ricky Massara. Il primo potrebbe anche restare, ma difficilmente accetterà una situazione del genere. Situazione simile anche per l'ex Roma, anche se resta da capire se si tratterà di licenziamento o dimissioni.