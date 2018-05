LIVE TMW - Milan, finito il CdA. Fassone: "Tegola non inciderà su acquisti"

Fonte: Antonio Vitiello

Sui nuovi acquisti: "Ho cercato di essere trasparente e chiaro con i tifosi. Al di là della partecipazione all'Europa League arriveranno. Questa ulteriore tegola non inciderà, non pensiamo di portare ancora 10-11 giocatori... ne arriveranno 2 o 3, poi che possiamo pagarli 20 in meno o 20 in più, vediamo".

Sul piano: "Ci sono delle cose che stiamo studiando e pensavamo non fossero utili, ora lavoriamo più su altre cose".

Su cosa fare: "Tratteremo degli argomenti nuovi che non abbiamo proposto".

Sui tempi. "Considerando che la decisione potrebbe essere appellata, ci saranno due giudicati, uno prima della metà di giugno, l'altro dopo".

Sulla chiarezza. "Spero di averlo fatto, come club, con assoluta trasparenza. Non c'è della preoccupazione, abbiamo continuato serenamente i nostri incontri per i rinnovi. Negli ultimi due anni tutti sono rimasti isolati dai problemi societari".

Sui contatti con Fininvest. "Li abbiamo presi molto tempo fa, i passi per portare al settlement erano condivisi. Gli avvocati sono in continuo contatto. Non c'è un output, si aspetterà la decisione finale, le parti si parlano con grande correttezza".

Sui prossimi passi. "Dovremo costruire dei punti a sostegno della nostra tesi. Alla luce di quanto hanno scritto, proporremo argomenti nuovi. Ci sono delle cose che stiamo studiando, le decisioni sono sempre state fatte per il conto economico, non per la proprietà. Vedremo di lavorare anche su questo. C'è ampia giurisprudenza con tesi a nostro sostegno".

Sulle reazioni dei cinesi. "Sono delusi, sono sempre stati presenti con David Han Li, pensavamo di avere un settlement con sanzioni a cui eravamo preparati".

Sulla relazione. "Sono decisioni prevalentemente legate allo scenario futuro della società, con una potenzialità sicurezza o inaffidibilità. La UEFA ha deciso di non concedere il settlement agreement".

Sulla sentenza UEFA. "Non è così determinante, sebbene ci sarà un possibile decremento del fatturato. Il fatto che non ci sia da aspettarsi attività in entrata o in uscita nei prossimi 10-15 giorni non è relativo a quello. I 20 milioni circa porteranno a una compressione, eventuale, degli acquisti".

Sull'aumento di capitale. "Sarà di 10 milioni più 30. Quindi 40 totale. La parte di rifinanziamento, più complicata, è quella della holding. Non credo ci sia un'accelerazione a brevissimo".

"Questo è un consiglio di amministrazione di routine - spiega Fassone - e dovevamo approvare la trimestrale scaduta il 31 di marzo, obbligatoria per il campionato 2018-19. Siamo in miglioramento. Poi abbiamo parlato i temi della UEFA e dell'aumento di capitale. Ci tenevo a dirvi che era un consiglio di assoluta routine".

14.05 - Fra poco parlerà Marco Fassone, amministratore delegato rossonero.

14.00 - È finito il consiglio di amministrazione del Milan.

13.50 - Intanto Giovanni Malagò ha parlato della bocciatura della UEFA per il Milan. "In questo momento mi sento di dire che è un problema, ma lo è di più per la società. Altre società hanno avuto a che fare col fair play finanziario, questo è un caso particolare perché è venuto meno anche il settlement. Non mi pare che l'UEFA abbassi l'asticella dei parametri richiesti, anzi ho l'impressione che in futuro si vada verso la richiesta di maggiori garanzie".

12.45 - Iniziato il CdA a Casa Milan, con presenti tutti i membri oltre a Fassone e David Han Li. In conference call c'è la parte cinese, si discute di un aumento di capitale di oltre 10 milioni, oltre alle sanzioni UEFA.