LIVE TMW - Milan, Gattuso ammette: "Non stiamo bene fisicamente"

Gattuso e le caratteristiche del Rijeka: "Hanno anche loro un pò di giocatori infortunati e squalificati, anche a loro mancheranno un pò di giocatori bravi però hanno uno stadio pieno di entusiasmo. L'abbiamo preparata e ci tengo molto a questa gara, potevo portare ragazzi della Primavera ma non mi è sembrato il caso, speriamo di fare una buona partita".

Gattuso su Kalinic: "In questi due giorni abbiamo fatto carichi importanti, Kalinic e gli altri hanno una grande voglia, la scelta di lasciare qualcuno a casa è per concedere riposo e mettere forza nelle gambe ad alcuni giocatori. Kalinic l'ho visto bene però è tranquillo e sa che può dare tanto".

Locatelli sui suoi ricordi europei del Milan: “Ho tanti ricordi del Milan in Champions, ma sono legato alla finale di Manchester che ho visto all’oratorio con i miei genitori. Ero piccolo, mi sono addormentato prima dei rigori e mi sono svegliato dopo che avevamo vinto”.

Gattuso su Biglia: "Deve migliorare perchè non è al 100%, domani giocherà così come giocherà Locatelli, non stiamo benissimo a livello fisico ma non deve essere un alibi. I giocatori che sono arrivati non stanno dando quello che dovevano dare, Kessie e Kalinic avevano un passo diverso, diamo la sensazione di non essere pimpanti e di non essere brillanti. Questa è una squadra forte ma bisogna essere in condizione per esprimersi al massimo".

Gattuso su Paletta: "E' un giocatore del Milan, si allena con grande voglia, non c'è nessun regalo da parte mia perchè è venuto a giocare con me in primavera, domani partirà dal primo minuto, ma non c'è nessun regalo. L'ho visto bene perchè si allena bene, giusto dargli minutaggio".

Gattuso sul Rijeka: "E' una squadra che rispecchia il carattere del suo allenatore e dei tifosi, una formazione forte tecnicamente che non butta mai il pallone, con buone individualità".

Gattuso sulla gara: "Domani mi aspetto una grande atmosfera da parte dei tifosi del Rijeka. Dai giocatori invece mi aspetto quello che stiamo provando in settimana, mi aspetto la voglia di reagire. L'età media del Milan è bassa però voglio vedere il senso di appartenenza, la capacità di soffrire. Non dobbiamo avere paura di vincere, dobbiamo dare la dimostrazione di essere forti".

Locatelli e bilancio al Milan: "Sono tranquillo, ho fatto una grande annata l'anno scorso, quest'anno ho avuto i miei spazi, sto giocando di meno, non vuol dire che sto facendo male. Ho 20 anni e gioco nella prima squadra del Milan, sono felice per questo. Il periodo non è dei migliori ma sono contento di quello che sto facendo".

Gattuso sui convocati: "Sono 8 giorni che alleno il Milan, la condizione fisica non si può migliorare in otto giorno, però vedo molta disponibilità. Non è un caso che in serie A il Milan corre meno di tutti insieme al Torino, stiamo facendo dei carichi importanti ma dobbiamo stare attenti a non perdere nessuno per la strada, bisogna migliorare la condizione fisica, dobbiamo andare piano piano perchè se esageriamo con i carichi rischiamo di recare danni ai giocatori. Chi è rimasto a Milano è perchè può lavorare, abbiamo fatto un lavoro importante".

Gattuso sul match: "Per la classifica non conta nulla però un risultato importante ci serve come il pane. Diamo la possibilità a chi ha giocato poco in questi mesi, voglio vedere se i giocatori hanno voglia, quando si gioca in Europa e si indossa la maglia del Milan bisogna impegnarsi fino alla fine".

Parla prima Locatelli: "E' una gara importante perchè ogni gara che devo giocare devo provare a fare bene."

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco parlerà in conferenza stampa dallo stadio del Rijeka dove domani affronterà l'ultimo incontro del girone di Europa League. Segui su TMW le parole dell'allenatore rossonero e di Manuel Locatelli.