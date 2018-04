LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Arriverà qualcosa dal mercato"

Finita qui la conferenza di Gattuso

Su Donnarumma: "Ha un contratto con il Milan, Gigio lo vogliamo bene, le porte di Milanello sono sempre aperte. E' il portiere del Milan e non ci dobbiamo preoccupare".

Su Musacchio e Zapata: "E' un dato di fatto, si alleano con professionalità, spesso hanno il muso lungo ma fa parte del gioco. Li ho toccati nell'orgoglio, volevo palleggiare in difesa a tutti i costi, loro mi hanno dato grande disponibilità".

Sul lavoro: "E' una vita che convivo con lo scetticismo, ho avuto un pò di culo nella vita, a differenza di Inzaghi, Seedorf e Brocchi, ma nessuno mi ha regalato niente".

Sul Sassuolo: "Cosa dobbiamo fare? Ci abbiamo provato e non abbiamo vinto, i punti sono stati persi prima per strada, non ultimamente".

Sul Milan: "Noi siamo sulla strada giusta però bisogna essere obiettivi ma è una strada ancora lunga, possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo far male gli avversari, per la mole di lavoro che sviluppiamo dobbiamo pungere di più. Ma io ce l'ho la chiave, avremo 2-3 giocatori nuovi, oggi ho pensato di mettere anche due attaccanti".

Sulla tattica: "Se giochi contro il Napoli e li vai ad affrontare a viso aperto sei un folle, l'abbiamo preparata cosi. Il Napoli esprime un calcio bello ed efficace, quando palleggiano sanno dove vogliono arrivare".

Sul Napoli: "Li abbiamo fatto correre tanto, siamo stati bravi a non aver paura e a fraseggiare bene, facciamo molto bene".

Sul match: "A livello organizzativo siamo ancora un pò distanti, a livello di mentalità siamo a buon punto. Negli ultimi 20-25 metri non siamo incisivi perchè Suso, Calhanoglu, Kalinic lavorano tanto per la squadra. Non arriverà molto ma qualcosa sul mercato per migliorare e alzare l'asticella".

Su Donnarumma: "E' stata una grande parata, il ruolo del portiere negli ultimi anni è cambiato, oggi ha dato sicurezza al reparto, oggi ha fatto una grande gara, mi è piaciuto per come ha gestito il match".

Dopo la sfida contro il Napoli terminata in parità, parla in conferenza stampa il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, segui le parole dell'allenatore calabrese live su TMW.