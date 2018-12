LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Bakayoko mi sembra Desailly, una sorpresa"

© foto di PHOTOVIEWS

Termina qui la conferenza di Gattuso

Su Castillejo: "Ci ho parlato prima, meriterebbe molto più spazio. Non deve mollare di una virgola, sono io il difettoso e non lui. Sto sbagliando io e non lui, devo fare delle scelte, deve pensare solo a lavorare. Non deve pensare quando è stronzo l'allenatore che mi ha fatto giocare solo sei minuti. Meriterebbe di giocare di più".

Sul 442: "Crei più occasioni, lavori di più con le catene. Quando giochi con Cutrone lui non aspetta, è uno istintivo. Fa parte delle sue caratteristiche. Invece il Pipita si muove sempre all'ultimo, al contrario di Cutrone. Con il 433 si sviluppa meglio l'azione ma poi si fa fatica a essere concreti in attacco".

Sulla crescita di Gattuso: "Due settimane fa vi dissi che per la prima volta da quando alleno il Milan ho visto sguardi diversi. L'emergenza ci ha ricompattato, abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo cambiato tanti moduli e se oggi non hai la disponibilità di ogni ragazzo si fa fatica. E' merito loro. Un altro aspetto è che la squadra corre, a livello fisico corriamo e abbiamo una marcia in più. La nostra condizione fisica ci sta aiutando, le nostre corse e di come teniamo il campo".

Sul Parma: "Ho fatto i complimenti al Parma, sono giocatori funzionali ed è stata costruita bene la squadra. Mi piace come tiene il campo, mi piace l'interpretazione della gara. E' una squadra che sa ciò che deve fare in campo. Molto difficile da affrontare, siamo stati bravi a non farci giocare a campo aperto".

Su Borini: "La scelta di mettere Borini è perchè volevo entrare in zona centrale, perchè se giochi 433 se non si accentra Suso non andiamo dentro. Fabio è stato bravo, mentre Cutrone allungava, sviluppavamo a muro. Il gioco è stato più fluido e più veloce".

Su Abate: "Sono felice per Ignazio, è stato anche un mio compagno di squadra, è sempre stato disponibile nei momenti difficili. Lui mi ha dato una grandissima mano, la cosa bella è vedere che in un ruolo nuovo ha dato spirito e motivazioni. Ha giocato molto attento, ero preoccupato a giocare a 4 e dopo quando giochiamo a tre non mi piace cercare Suso con uno sviluppo diverso".

Su bakayoko: "La sorpresa più grande è a livello tattico, in così poco tempo. Ha creduto fortemente in quello che gli facciamo vedere, speriamo che continui così, mi sembrava di vedere Desailly, forse anche più bravo tecnicamente".

Sul quarto posto: "Godiamoci questa vittoria, consiglio i miei giocatori di non guardare la classifica, ma non era facile vincere contro il Parma perchè loro hanno delle schegge, siamo stati bravi a gestirli. Abbiamo fatto una grandissima partita e non era facile, sia mentale che fisica".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma. Segui la conferenza su TMW