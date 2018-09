LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Basta paura, avanti così e i risultati arriveranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.45 - Si è conclusa la conferenza stampa di mister Gattuso.

Sulle folate offensive del finale: "Anche nel primo tempo abbiamo creato tanto, con meno veemenza e velocità. Nella ripresa abbiamo dovuto fare qualcosa di diverso, chiedevo ai miei di chiudere le linee di passaggio. Abbiamo sofferto solo qualche cambio gioco, poi è successo quel che è successo. Se non sbaglio abbiamo tirato dieci volte nello specchio, più sei-sette palle ribattute. Normale che senza risultati subentrino la paura ed il braccino. Dobbiamo mettere tutto da parte, anche se è facile più dirlo che farlo. Se proseguiamo così i risultati arriveranno".

Come sta Higuain? "Domani ne parliamo coi dottori. C'è un po' di preoccupazione su un problema all'edema del flessore. Domani valuteremo, aveva fastidio. Affronteremo un Sassuolo che sta molto bene".

Troppi errori della difesa? "Quando abbiamo sei-sette occasioni a partite e non facciamo gol, poi chiaro che paghi tutto a caro prezzo. Un errore ci sta, oggi è toccato a Romagnoli. Il problema non è l'errore del singolo, bensì che qualsiasi cosa succeda la paghiamo a caro prezzo. Dobbiamo limitare i danni".

Se è mancata la cattiveria? "Con quella non fai gol, devi creare tanto. E devo dire che il portiere dell'Empoli è stato molto bravo. Un errore ci può stare e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Abbiamo provato a segnare ma non ci siamo riusciti. Borini ha dato tanta disponibilità. Il momento gira così anche se sono d'accordo che le partite serve chiuderle. Quando trovi Calhanoglu nella sua zona e perdi sempre l'attimo significa che il problema è mentale. La classifica non ci aiuta a mantenere la serenità".

23.38 - Arrivato Gattuso in sala stampa.

Tra pochi minuti Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, si presenterà nella sala stampa del Castellani per analizzare i principali temi legati al pareggio ottenuto dai rossoneri in terra toscana.