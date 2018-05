LIVE TMW - Milan, Gattuso: "C'è tanta delusione, Gigio non è sereno"

Termina qui la conferenza di Gattuso

Sul Milan del passato: "Non puoi fare i paragoni tra il Milan di una volta e il Milan di oggi, i rossoneri in questo momento devono crescere. Ci vuole tempo per tornare ai vecchi livelli. Se ci rimetto io? Pazienza, in questo momento la cosa più importante è pensare solo a cose positive. Tanti anni fa alla Coppa Italia non ci pensavo nemmeno, oggi invece è così".

Sul calo: "L'esperienza non si compra al supermercato, quando ci sono giovani ci sono anche alti e bassi, ci sta il calo perchè hai fatto un tipo di lavoro che ha portato benefici subito e dopo abbiamo avuto un calo. Non è normale fare 53 partite all'anno. Il primo responsabile sono io, so gli errori che ho commesso e so anche perchè qualche giocatore non si esprime al massimo. Ci sono giocatori che fino a 8 mesi fa giocavano al Vismara".

Sulla Coppa: "Abbiamo beccato una Juve che dava sensazione di sicurezza, per 55 minuti abbiamo giocato bene. Anche io avevo la sensazione che ogni volta che andavamo avanti eravamo sterili, mentre loro potevano farci male. Dovevamo fare la partita perfetta, ma la Juve ha qualcosa in più. Dobbiamo fare di tutto per avvicinarci a loro. Dopo 4 gol pensavo di prendere 7-8 gol perchè la Juve non si è fermata".

Sul sesto o settimo posto: "E' un ragionamento che non ho fatto. Il problema non è questo, pensiamo a giocare questa partita con l'Atalanta, preferisco giocare l'Europa piuttosto che stare a casa e giocare solo una volta a settimana".

Su Donnarumma ai titoli di coda: "Non faccio il mercato e non decido chi resta o parte. Vi dimenticate che ha 19 anni e non è facile sopportare le voci, nel calcio bisogna anche avere la mente lucida, se non sei tranquillo è difficile giocare a calcio. Se sta facendo qualche errore di più è perchè non è tranquillo. Prima della finale si è parlato del PSG, non so se arriva dal suo entourage, ma non è sereno Gigio".

Sulla formazione: "Se non cambiamo modulo è perchè vogliamo fare un certo tipo di calcio. Suso e Calha hanno caratteristiche uniche se vogliamo giocare con gli esterni, perchè Borini ha caratteristiche diverse".

Sulle squadre B: "Sono d'accordissimo, nel 97 a Glasgow già c'erano le seconde squadre, trovo che sia qualcosa di straordinario, bisogna farlo bene ma è sicuramente un qualcosa in più. Le squadre B sono sicuramente un valore aggiunto, ma allo stesso tempo bisogna mantenere il valore del campionato di serie B e C".

Su Silva: "Deve fare di più, ha grandi qualità ma in allenamento deve allenarsi meglio, e non buttarsi giù perchè non gioca la domenica. Silva ha grandi doti ma deve farsi aiutare e dimostrare in allenamento".

Su Donnarumma: "Ci ha messo la faccia, si è assunto le responsabilità ma non abbiamo perso per colpa di Gigio. Ha commesso due errori ma non abbiamo perso per lui. Domani ha subito una possibilità per

Sulla sconfitta con la Juve: "Ieri abbiamo fatto poco però in questi giorni abbiamo lavorato sulla testa dei ragazzi, abbiamo provato a non pensarci perchè poi non porta a nulla. E' una sconfitta che brucia, il primo responsabile sono io. Bisogna incoraggiare i ragazzi".

Sull'Atalanta: "E' tutto l'anno che l'Atalanta è in forma, hanno mentalità e forza fisica. Domani dobbiamo fare una buona prestazione, ma dobbiamo ripartire dai primi 55 minuti giocati con la Juve. Dobbiamo fare attenzione alla loro pressione e forza fisica, non dobbiamo perdere palla in uscita".

Su Boban a Milanello: "Abbiamo parlato del progetto che ha proposto, del mondiale per club ogni 4 anni. abbiamo parlato anche degli anni che abbiamo trascorso insieme".

Sulla reazione dopo la sconfitta: "C'è tanta delusione, si è toccata con mano già nello spogliatoio all'Olimpico. La delusione è tanta per i nostri tifosi però da parte mia c'è stata tanta lucidità, sapevo già prima della gara che era difficile con la Juve, bisogna accantonare la delusione e guardare le ultime due gare di campionato. Abbiamo il dovere di tirare su i ragazzi".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla tra poco in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della delicata trasferta di Bergamo. Il Milan si gioca una fetta d'Europa con l'Atalanta.