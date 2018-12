LIVE TMW - Milan, Gattuso: "C'è stata la possibilità di prendere Ronaldo"

© foto di PHOTOVIEWS

Finisce qui la conferenza di Gattuso.

Su Rodriguez: "Ricardo è un giocatore che a livello tecnico è uno dei più forti che abbiamo, fa sembrare facili cose che non sono facili. Gli arrivano le pallacce ma le fa passare facili, per come gestisce la palla ne esce sempre bene, ha padronanza a livello tecnico".

Sull'essere allenatore: "La vivo nello stesso modo in cui la vivevo da giocatore. Quando arrivavano le critiche mi stimolavano a fare meglio, e la vivo allo stesso modo ora. Bisogna isolarsi e non leggere i siti, tutto sta a come la si vive questa professione. Ho trovato questo modo di gestire e mi trovo bene".

Su Bertolacci e Mauri: "Bisogna dimostrare che i giocatori si fanno trovare sempre pronti, nelle gerarchie comunque non è cambiato nulla. Anche Montolivo può scendere in campo".

Su Cutrone e Bakayoko: "Si sono allenati, sono a disposizione anche se non sono al massimo della forma".

Su Fabregas: "Mi piace, ma anche Modric, Kantè e tutti i grandi giocatori. Sono domande che dovete fare a Leo e Maldini, escono fuori tanti nomi ma non posso rispondere. Mi piace Fabregas ma non c'è nulla di concreto".

Su Ronaldo: "Se l'ha detto Mirabelli sicuramente lo sapevo anche io. C'è stata la possibilità di prendere Ronaldo, è tutto vero quello che ha detto Max, poi ci sono di mezzo tante cose. Confermo quello che ha detto Mirabelli".

Su Conti: "Se lo merita, manca solo l'ultimo step. E' un giocatore ritrovato ora bisogna dare la possibilità di giocare, ma deve migliorar nell'uno contro uno, mi è piaciuto come si è comportato. Abbiamo fatto un lavoro specifico con lui e Castillejo che lo puntava, sta a me decidere la partita giusta per buttarlo dentro. Ma non sente più dolori".

Sulla difesa: "Domani vediamo, loro hanno 4 centrali puri. Il Parma ha otto giocatori che si difendono e gli altri appena conquistata palla vanno subito in avanti, ribaltano velocemente l'azione. Chi ha costruito il Parma l'ha fatto con criterio, prendendo giocatori funzionali, non è facile affrontare il Parma".

Su Gazidis: "E' un uomo di calcio, ha fatto buone cose all'Arsenal. Siamo stati con lui, Maldini e Leonardo a pranzo insieme, oggi è stato il suo primo giorno. L'ascolto volentieri perchè si vede che è un uomo d'esperienza, può essere un valore aggiunto per questa società".

Sul mese di dicembre: "Dobbiamo fare meno danni possibili, passare il turno di Europa League. Bisogna recuperare energie e poi vedremo dove arriveremo alla sosta. C'è un gruppo che si è compattato, i ragazzi stanno facendo qualcosa in più proprio perchè siamo in emergenza a livello difensivo".

Sul primo anno da milanista: "Spero di migliorare, saper leggere prima la partita, sbagliare meno possibile nella formazione. Il carattere lo posso modificare ma spero di farlo anche a livello tecnico e tattico".

Sulla prestazione: "Se giochiamo come contro il Dudelange domani non vinciamo, ma è anche vero che ho cambiato parecchi giocatori. L'ho fatto per dare minutaggio ai giocatori. Era un rischio calcolato e dovevamo affrontarlo per forza. Domani invece serve una prestazione diversa, perchè se ci addormentiamo come col Dudelange, difficilmente arriveremo alla vittoria".

Sui tifosi: "Non sono contrario alla gara delle 12.30, è giusto che si giochi. Ho solo contestato il recupero, nel senso che si è giocato il giovedì sera e poi alle 12.30. E' solo questione di recupero, ho pensato al mio orticello senza offendere nessuno. La gente apprezza molto i sacrifici della nuova società, oggi è arrivato Gazidis per la prima volta a Milanello".

Sul Parma: "Quando ripartono fanno paura, dobbiamo stare attenti sulle ripartenze. Domani ci saranno quasi 60 mila tifosi e per noi deve essere un motivo d'orgoglio, ma dobbiamo rispettare l'avversario giocando in modo pulito"

Il Milan domani scenderà in campo a San Siro contro il Parma nell'anticipo di serie A delle 12.30. Segui la conferenza di presentazione al match, con le parole del tecnico milanista Gennaro Gattuso.