LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Cerchiamo giocatori d'esperienza"

Su Calhanoglu: "Il turco 10 mi piace sempre di più, è un dieci atipico che non ama giocare solo di fioretto ma anche col coltello tra i denti e finalmente ha fatto un gol su punizione, speriamo che non perda la voglia e continui a migliorare. Non deve dimenticare da dove'è partito, sono felice di aver trovato un giocatore così importante."

Su Cutrone: "Da due mesi a questa parte mi fa meno incazzare perchè fa le robe che chiediamo, ha grande margine di miglioramento. Però voglio parlare anche di Kalinic, ha fatto due partite vere con Atalanta e Fiorentina. Per giocare questo tipo di calcio la palla la devi tenere, quando non giochiamo in modo pulito di fa molta fatica".

Sui 30 km a piedi: "Domani vengo alla gara di Pirlo, poi tra martedì e mercoledì facciamo sti 30 km, organizziamo una macchina e partiamo".

Su Kessie: "Serve un sostituto a centrocampo a Kessie, prendere un'esterno in più se vogliamo giocare con i tre attaccanti per dare respiro a Suso e Calhanoglu. Andare a prendere gente di 30 anni è difficile, quando dico esperienza non è detto che dobbiamo andare a prendere per forza il trentenne".

Sul voto: "Non saprei, ho fatto qualcosa di buono, i 5 mesi della Primavera non li dimentichiamo, ho cominciato a sviluppare qualcosa di diverso. Abbiamo provato a giocare un calcio diverso con la Primavera e l'abbiamo portato anche in prima squadra. Voto sette? A scuola non l'ho mai preso, nemmeno in religione".

Sulla partita: "Merito dei giocatori che ci hanno sempre seguito, si riparte da questa partita, se oggi abbiamo fatto tutti questi punti il 90% dei meriti è di questi ragazzi qui, ci siamo sempre allenati bene anche nei momenti difficili".

Il Milan batte la Fiorentina e si guadagna l'accesso diretto all'Europa League senza passare dai preliminari. In conferenza parla il tecnico del Milan Gennaro Gattuso.