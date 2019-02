LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Con Atalanta serve elmetto. Suso merita rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce qui la conferenza stampa di Gattuso.

Su Juve-Milan Femminile: "Forza ragazze! E' una gara difficile. Hanno grande carattere, a loro piace guardare gli allenamenti, lavorano con serietà ed è un bel gruppo. Fanno anche un bel calcio. Ma non avevo dubbi su Carolina e mi ha impressionato sulla formazione del gruppo".

Sul fascino: "La cosa che affascina di più è quando entri a Milanello e a San Siro, ma il fascino e l'organizzazione è impeccabile. I giocatori che vengono qui notano tutto questo, i giocatori hanno il dovere di riportare il Milan in alto".

Sull'età media: "La fortuna dell'allenatore è quando ci sono 7-8 giocatori che hanno grande coerenza e sono li che rompono le scatole per migliorare, i gruppi importanti nascono dal rispetto e dal fatto di non essere permalosi. E ultimamente sono contento perchè vedo i ragazzi che si prendono le responsabilità".

Sui calci piazzati: "Non sono contento, perchè abbiamo giocatori che hanno centimetri ma facciamo il solletico agli avversari quando battiamo i calci d'angolo. Gli avversari sembrano delle montagne, mentre noi ci andiamo leggeri e voglio più cattiveria sui calci piazzati. In fase difensiva è diversa perchè c'è una lettura diversa rispetto a quando si va a saltare in area avversaria di testa".

Su Bakayoko e Biglia: "Forse Bakayoko si può provare mezzala, Biglia deve stare in zona centrale. Oppure giocare con due centrocampisti, ma tra i due è più Bakayoko che può cambiare posizione".

Su Suso: "Faccio l'allenatore, nè l'agente nè il direttore sportivo. Per quello che mi ha dato direi che merita il rinnovo, ma è una cosa societaria. Da parte mia c'è grande rispetto per Suso perchè ci sta dando tanto".

Sul gol del centrocampo: "Quando giochi col 433 gli inserimenti delle mezzali sono fondamentali, sono bravi sia Calhanoglu che Paquetà a cambiarsi le posizioni. Ma dobbiamo migliorare ancora di più, perchè ad esempio Inter, Lazio e Atalanta lo fanno sistematicamente. Gli interpreti sono diversi ma per le qualità di Paquetà lo possiamo fare bene".

Sul lavoro di Gasperini: "Mi piace tutto, è da tanti anni che allena. Se provi a fare ciò che fa Gasperini è difficile, gioca un calcio unico. Ha iniziato a Genova a praticare questo calcio e bisogna avere tanta conoscenza per praticarlo".

Su come ci arriva il Milan: "La squadra sta bene, ieri non c'era Abate perchè ha avuto un virus ma gli altri stanno bene. Stiamo provando qualcosa di diverso, abbiamo bisogno di recuperare in un certo modo e ci sta portando dei buoni frutti questa gestione".

Sull'Atalanta: "Temo tutto dell'Atalanta, sui colpi di testa hanno fatto 9 gol e noi solo uno, a livello fisico li temo molto. Loro hanno una mentalità e un modo di giocare che fanno da tre anni. Vanno sempre a 2000 all'ora e corrono, ma hanno pure tanta qualità".

Sulla possibile vittoria: "Sarebbe un segnale incredibile, ma poi mancheranno ancora 15 gare e la strada sarebbe lunga. Se dovessimo vincere sarebbe importante a livello mentale".

Sul cambio di mentalità: "Stiamo attraversando un bel momento fisico, però l'Atalanta ti pressa alta, e non ti da punti di riferimento, e non basta solo giocare bene tecnicamente. Per 95 minuti loro non si fermeranno mai, bisogna fare una gara importante".

Sui punti doppi con l'Atalanta: "Le partite non sono mai facili. Pensiamo all'Atalanta e domani c'è la consapevolezza che andiamo ad affrontare una squadra forte, ma non è la gara della vita. Giochiamo con criterio e rispettare gli avversari".

Su Romagnoli: "E' un capitano giovane, 24 anni, sta crescendo molto, anche sotto l'aspetto di essere capitano del Milan. Si fa rispettare e mostra coerenza, deve continuare su questa strada qui. Per indossare la fascia ci vuole coerenza e responsabilità".

Su Piatek: "MI aspettavo un giocatore così, non ama parlare e dice poche parole. Mi dà la sensazione di uno che si stufa nel riscaldamento prima della partita perchè vuole subito giocare, con Zapata dell'Atalanta si assomiglia molto come giocatore. Come qualità fisiche e tecniche. Zapata però domani ci può mettere in grande difficoltà".

Sulla differenza tra Atalanta e Milan: "Loro giocano un calcio unico, in giro per il mondo solo loro giocano così. Non giocano di reparto ma uomo contro uomo, mentre noi giochiamo bene tecnicamente e tutti ci sacrifichiamo. E' una partita importante ma poi mancheranno ancora 15 partite e affrontiamo il campionato con serenità".

Su Rodriguez e Calabria: "Hanno voglia di lavorare e di migliorare. Poi non mi piace parlare di intoccabili, perchè il campo parla e nella stagione si può sempre cadere in momenti negativi".

Sulla poca esperienza: "Queste gare ci devono portar a questo miglioramento, ci aiutano ad avere più esperienza, il vissuto ti fa raggiungere l'esperienza giusta e domani affrontiamo una squadra che gioca un calcio difficile da affrontare. Ma la crescita nostra passa da queste partite".

Sull'Atalanta: "Bisogna affrontarli bene, hanno giocatori di qualità, portano tanti in area di rigore e noi dobbiamo fare bene il nostro gioco. Sarà molto difficile".

Sulla settimana: "Domani ci vuole l'elmetto. Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni sono diventati una realtà del nostro calcio. Sono venuti tanti ex a trovarci in settimana ed è una cosa positiva, e i miei ragazzi li hanno accolti bene. I sorrisi ci sono, ma dobbiamo lavorare con serietà, domani però dobbiamo essere bravi ad affrontarli, giocano davvero bene".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla tra poco in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. Segui il live su TMW.