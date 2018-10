LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Con Leo c'è rispetto, ci diciamo le cose in faccia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gattuso su Caldara: "Si sta allenando da un mese e mezzo, non ha i 90 minute nelle gambe, fino a settimana scorsa aveva dolori sul pube, e domani può mettere minutaggio nelle gambe. Domani a partita in corso o dall'inizio potrà mettere minuti nelle gambe".

Gattuso sulla forma fisica: "Non mi sembra un discorso fisico, perchè i numeri fa 1500 - 2000 metri in più, e non mi sembra una roba fisica. La squadra non è riuscita ad esprimere il calcio che è abituata a fare, per bravura dell'Inter e per demerito nostro".

Gattuso sul mercato del Milan: "Sono contento di chi è arrivato, non mi creo problemi. E' una squadra viva che deve trovare tranquillità, Sono contento di tutti i giocatori a disposizione".

Gattuso sulle voci di Donadoni: "So che quando non arrivano i risultati sono in discussione. La pressione l'ho subita anche nelle altre piazze in cui ho allenato. Ho rapporti sia con Leo e Maldini, come tutte le buone famiglie, c'è sempre un confronto. Tante volte ci sono alti e bassi ma c'è un confronto onesto, ci diciamo le cose in faccia. Quello che è successo tra Leo e me è successo tanti anni fa, ora c'è rispetto e ci diciamo le cose in faccia".

Gattuso su Higuain: "Si è innervosito nei primi 10-15 minuti, si è innervosito perchè non gli è arrivata la palla. Conoscendolo caratterialmente vuole essere premiato quando fa quei movimenti. Facevamo fatica a sviluppare, non lo abbiamo sfruttato al massimo il Pipita".

Gattuso sui giocatori poco usati: "Se domani giocano titolari non è perchè stanno dietro alla critiche. Se domani scendono in campo chi ha giocato meno non è perchè ascolto le critiche, ma perchè l'ho scelto io. Castillejo e Laxalt hanno giocato spezzoni, Bakayoko in Europa ha giocato, pure Reina in Europa ha sempre giocato. Sono contento che sono qui, a livello tattico hanno avuto difficoltà e ci vuole tempo. Ma sono contento e orgoglioso di averli con me".

Gattuso sul Betis: "E' una squadra che palleggia in un modo incredibile, fa pochi gol perchè non riesce a concretizzare ma fa molto possesso palla, ha una squadra che ha benzina nelle gambe. E' una gara difficile, loro ti fanno correre tanto".

Gattuso ancora sul derby: "Non mi sento tradito dai miei giocatori, ci sono dinamiche che non si possono spiegare. Mi sento offeso quando si dice che abbiamo giocato per il pareggio. Ma una squadra in difficoltà che non è riuscita ad esprimere il suo potenziale. Come fate a dire che abbiamo preparato il derby per pareggiare? Come si fa a preparare una gara per pareggiare?".

Gattuso su Donnarumma: "Non sono d'accordo con chi vuole metterlo in panchina. E' in crescita ed è più affidabile dell'anno scorso, le scelte le faccio io ma non vado dietro i tifosi, vedo un ragazzo tranquillo. Ha avuto un lutto familiare l'altro ieri, è venuta a mancare la nonna, ma deve lavorare con personalità e non pensare a nulla. Gli errori ci possono stare nel calcio".

Gattuso e le riflessioni sul derby: "Non siamo stati bravi a dare i palloni a Higuain. Il 30% è colpa del Pipita, il 70% della squadra e mia, perchè non l'abbiamo saputo sfruttare. Comunque tutte queste occasioni per l'Inter non le ho viste".

Gattuso sui punti lasciati per strada: "Sappiamo che ci sono demeriti, dobbiamo fare più attenzione. Bisogna farsi trovare pronti e commettere meno errori possibili. Sul gol preso nel derby ci sono tanti errori, non solo di Donnarumma. Ora non si può tornare indietro e dobbiamo migliorare qui a Milanello. C'è tanta pressione sul Milan. Ho perso 6 partite in campionato e sembra che ho perso tutte le partite. Però mi sta bene, perchè il responsabile sono io e non i giocatori, questo mi sta bene".

Gattuso e i giocatori: "I ragazzi devono dare il massimo per la società, poi c'è qualcuno che parla bene o male, c'è qualche procuratore che mi rompe le scatole. Devo solo pensare a dare il massimo, sono un allenatore giovane che allena da 5 anni e può ancora migliorare. Sono contento quando vinciamo non quando i miei giocatori parlano bene di me".

Gattuso sul derby: "La gara non è stata preparata per pareggiare, ma per affrontare l'Inter in un certo modo. Siamo venuti a mancare nel palleggio, potevamo farlo meglio. Non è assolutamente vero che l'abbiamo preparata per pareggiare. Brucia perdere una gara così, ma non è tutto da buttare".

Sul vero Bakayoko: "Il campionato è differente, col tempo arriverà il vero Bakayoko che avete visto in passato. Ci vuole un po di tempo".

Bakayoko e il Milan: "Fino ad ora l'integrazione è andata bene, sia con il gruppo che con il tecnico. Devo dare il meglio di me, ma già vedo dei miglioramenti. Sto cercando di adattarmi più velocemente possibile. Cerco di giocare di più".

Bakayoko sul derby: "Siamo delusi, perdere all'ultimo minuto è difficile. Però la sconfitta fa parte del calcio e della vita, e siamo focalizzati tutti sulla gara di domani".

Parte Bakayoko: "Sarà una gara difficile con il Betis, loro sono una buona squadra. E' importante vincere per avere i nove punti nel girone".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, a breve parlerà in conferenza stampa al centro sportivo di Milanello. I rossoneri domani sera saranno impegnati in Europa League contro il Betis Siviglia. Segui il live dell'allenatore rossonero e di Bakayoko su TMW.