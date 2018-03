LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Contento per oggi, a Londra per giocarcela"

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Vittoria all'ultimo respiro per il Milan. Un gol di André Silva ha consegnato ai rossoneri tre punti importanti contro un Genoa che non ha per nulla demeritato. Fra pochi istanti il tecnico Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomrcatoweb.com.

Soddisfatto della vittoria?

"Oggi sono molto soddisfatto ma ci è andata bene contro una squadra ben allenata con una grande tifoseria. Abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo giocato contro una squadra che ci ha saputo chiudere. A livello di mentalità la squadra mi è piaciuta. Giovedì avete messo in discussione che la squadra era giù fisicamente ma abbiamo sbagliato approccio".

Le due punte?

"Giovedì negli ultimi minuti ci siamo messi 4-4-2 come oggi. I ragazzi sono migliorati di condizioni e a livello tecnico-tattico. Si può rivedere di giocare a due attaccanti".

Con le due punte si mette più in difficoltà gli avversari?

"Secondo me riusciamo a riempire meglio l'area. Quando abbiamo giocato con i due attaccanti abbiamo perso troppi palloni dando più campo agli avversari".

Questa vittoria come si presenta per giovedì sera?

"Che stimoli dobbiamo avere? Giochiamo con l'Arsenal. Non andremo a fare la Pasquetta perchè è il 2 aprile. Nel calcio mai dire mai. Sappiamo che al 70% siamo fuori ma quel 30% ce lo andiamo a giocare perchè addosso abbiamo una maglia gloriosa e dobbiamo rispettare la storia del Milan. Non vi preoccupate perchè anche quando gioco a briscola con mio figlio sono concentrato".

La classifica?

"La classifica comincia a diventare bellina. In questo momento abbiamo undici gare alla fine, sette in casa e quattro fuori. Dobbiamo prepararle come stiamo facendo, non abbiamo fatto nulla. La squadra sta crescendo e sta dimostrando di avere qualità a livello tecnico".