LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Da Sarri bisogna solo imparare. Gigio è super"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finita la conferenza di Gattuso.

Cambiare tatticamente: "Mancano i due centrali di difesa, non voglio fare altri cambi, diamo priorità a quello che sappiamo fare".

Su Kalinic: "Ha avuto un problemino ma ora sta bene, così' come Andre Silva e Cutrone, stanno tutti bene".

Su Reina: "Non mi interessa, io penso a Gigio e ai miei. Pepe rappresenta il Napoli, se e quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperta. Ma adesso pensiamo a noi e al Milan".

Sul VAR: "In Europa ci sono interessi incredibili e non capisco come non possa esserci. A cosa servono gli arbitri a fianco alle porte? Niente, è meglio metterli nello stanzino con un bello schermo davanti. E non ce n'è".

La preparazione atletica: "I primi 12/13 giorni di preparazione sono fondamentali, io ad esempio preparerò la squadra qua a Milanello per la prossima stagione e solo poi andremo in America".

Su Zapata e Musacchio: "Abbiamo provato qualche movimento che fa il Napoli con loro, ma ho molta fiducia in loro. Cristian farà il Mondiale tra due mesi, Mateo è un professionista vero e sono tranquillo. Hanno sempre lavorato al massimo, magari avranno delle difficoltà ma sono cose che potrebbero subire tutti".

Il momento della squadra: "Dopo tre mesi di tante vittorie, iniziavano a piacerci certi risultati. Dopo gli ultimi punti ho visto un po' di tristezza ma dobbiamo continuare, non possiamo lasciare nulla al caso. Il peggio è quando vedo i miei ragazzi con le infradito e i pantaloncini corti, quando invece sono incazzati è un bel segnale".

Sulla carriera da giocatore: "Quando scendevo in campo, ero disposto anche a battagliare contro mio padre per la mia squadra e la vittoria. Giocava il mio gemello Rino, e tuttora mi è rimasta questa cosa. Ma spesso provo imbarazzo per certe cose che ho fatto, soprattutto quando le vede mio figlio su internet e nei filmati".

Il record di Donnarumma: "Sono orgoglioso di lui. Adesso comincia il bello. Negli ultimi anni ha fatto 100 partite ed è incredibile, ora ha l'obbligo di diventare il più forte al mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione totale per lui, si fa voler bene, e un errore ogni tanto ci sta. Deve alzare l'asticella, ha tutto per diventare il più forte al mondo".

Nuovamente sulle parole di Buffon: "Sono l'ultima persona che può parlare di altri. Ho fatto un mucchio di cose anche io quando mi si chiudeva la vena: una testata a Jordan, sugli spalti ad insultare Leonardo... Io non posso parlare. Gigi rimane un grande compagno e un grande campione, quando vorrà chiederà scusa".

Sulle italiane in Europa: "Per il calcio italiano fa solo piacere, non giudico Buffon perchè quando si perde è difficile".

Su Sarri: "Quando becchi allenatori bravi come Sarri, Allegri o Di Francesco, bisogna solo imparare da loro. Sappiamo come giocano, ti fanno venire il mal di testa e per questo dobbiamo essere bravi a frenarli. Sanno quello che fanno quando palleggiano, mi piace come scappano dalla linea difensiva, è uno spettacolo vedere i loro 4 difensori, mi piace la qualità. Muovono palla con un senso".

Sulla gara: "In settimana ho visto troppe facce tristi, col Sassuolo abbiamo dato continuità di gioco. In qualche singolo siamo stanchi ma nella squadra in generale no. Con la Juve nemmeno c'è stata una brutta partita, però dobbiamo guardare la mole di gioco che facciamo, non solo il risultato".

Sul Napoli: "Non basta lo spirito, ci vuole una grande prestazione contro il Napoli, giocare bene tecnicamente e tatticamente. Domani non dobbiamo pensare solo ad vere la faccia incazzata ma a come contrastare l'avversario, ci vuole una grande prestazione".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Sarri, in programma domani alle 15 a San Siro. Segui le parole del tecnico rossonero live su TMW.