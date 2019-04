LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Difficile recuperare Paquetà per la Juve"

Termina qui la conferenza di Gattuso

Su Bakayoko: "Una volta sola è andato a sinistra, c'hai il bicchiere di vino quando vedi le partite. Non ha mai giocato a sinistra, tranne una volta".

Su San Siro: "Quando questo squadra comincia a fischiare si sente forte. I tifosi sono stati bravi perchè hanno spinto, dobbiamo solo migliorare noi. La sfortuna tante volte ce la cerchiamo noi, dobbiamo capire cos'è cambiato negli ultimi 20 giorni, prima davamo la sensazione di non prendere mai gol, oggi invece siamo tornati indietro alle prime giornate di campionato".

Su Laxalt: "A Genova ha sempre giocato da quinto di centrocampo, è il ruolo che riesce a sfruttare meglio con le sue caratteristiche. L'ho fatto giocare anche mezzala. E' un giocatore che ha una gamba importante".

Su Cutrone-Piatek: "Non sono solo loro da giudicare, ma tutta la squadra. La gara di oggi mi ha fatto capire che nel secondo tempo non ne avevamo più. Dobbiamo essere più compatti e più squadra".

Sul quarto posto: "Abbiamo le carte in regola, ma la paura bisogna metterla da parte, chi indossa questa maglia deve reagire. Ci gira tutto storto, non riusciamo ad essere brillanti. Dobbiamo sterzare subito"

Sul centrocampo: "Il gioco parte dalla difesa, dalle distanze e da come prepari le partite. Non è solo un problema di centrocampisti ma di tutta la squadra".

Sul gol subito: "Non è solo l'errore del gol preso, potevamo vincerla e perderla oggi. L'Udinese ha avuto anche altre occasioni a campo aperto, la questione è di come stiamo giocando e come teniamo il campo e l'aspetto da migliorare è questo".

Sui calci piazzati: "Al 94esimo c'è stata anche una deviazione di mano, i calci piazzati vengono battuti male, la percentuale di quelli fatti bene sono bassi".

Sulla testa: "E' anche come si corre, prima facevamo corse da 40-50 metri, invece prima 10-20 metri. Da tre partite a questa parte facciamo qualcosa che non ci piace fare".

Sul calendario: "Dobbiamo preparare bene la classifica perchè siamo tutti li, non dobbiamo pensare a fare bene ma con queste prestazioni diventa ancora più difficile".

Sulla paura: "Paghiamo a livello mentale e fisico e la paura viene di conseguenza".

Su chi recupera: "Paquetà una brutta distorsione, mi sembra difficile per la Juve, domani ha la risonanza, sia lui che Donnarumma. Suso speriamo di recuperarlo, spero anche Kessie":

Sulla gara: "Non è una questione tattica, a livello fisico per la prima volta eravamo sulle gambe. Stiamo sbagliando tanto a livello tecnico e vengono fuori queste cose qui. Pure l'1-1 che abbiamo preso è una cosa incredibile perchè potevamo fare il 2-0 e invece abbiamo preso il pareggio. Oggi tante azioni sembravano arruffate, gli infortuni nemmeno ci ha aiutato, Kessie da ieri non sta bene, Suso ha una botta al piede, Paquetà una distorsione, ma andiamo avanti".

Al termine della sfida contro l'Udinese, parla il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. Segui su TMW le parole del tecnico rossonero dalla sala stampa dello stadio San Siro.