LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Fa male una prestazione del genere"

Sulle ammissioni di colpa che deresponsabilizzano i giocatori: "Mi devo fare delle domande e mi devo rispondere da solo o mi rispondono i miei collaboratori. Quando si vedono queste difficoltà ti chiedi perché succeda, e mi devo prendere le responsabilità perché alleno un grande club. In questo momento devo essere bravo a capire chi può essere pronto a fare queste partite, chi ha la mentalità giusta. Quando vedi che la squadra non riesce a fare nulla di quello che abbiamo preparat, vuol dire che la colpa è dell'allenatore".

Sulla voglia di Cutrone paragonata alla prestazione degli altri: "Penso che in questo momento si tocchi con mano la difficoltà. Laxalt e Castillejo dopo il gol sembravano essersi liberati dalla paura. Ora abbiamo un problema a livello mentale, facciano solo il compitino e vengono fuori prestazioni così. C'è paura, non è una questione fisica, la testa è importante. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la professionalità con cui stanno vivendo questo momento, oggi mi viene difficile trovare spiegazioni a quello che sta succedendo. Sono preoccupato, deluso e arrabbiato soprattutto con me stesso".

Su Higuain: "In questo momento non è al massimo della forma ma è colpa anche dell'involuzione della squadra. Non gli arrivano molti palloni giocabili, abbiamo cominciato a crossare solo negli ultimi 7-8 minuti. Non è un problema di singolo, bisogna metterlo in condizioni migliori per far bene".

Sui cambi in corsa: "Oggi abbiamo provato a giocare anche con la difesa a 3, è una giostra. Non è una questione di modulo, ma vedo una squadra che ha perso la propria identità. Nelle ultime 2 partite, per esempio, non ci sono stati gli inserimenti delle mezzali. Io e il mio staff siamo preoccupati e ci sentiamo responsabili".

Sulle voci di un cambio in panchina: "Non penso alla panchina e al mio cu.., penso a come risolvere il problema se me ne verrà data la possibilità. So di essere legato ai risultati, devo metterci la faccia e qualsiasi cosa succederà andrà bene".

Sulla mancata reazione dopo il derby: "Non fa male la sconfitta, fa male la prestazione per come l'abbiamo giocata, per come abbiamo tenuto il campo. Per me allenatore è difficile tornare a casa stasera e pensare alla partita. Non possiamo fare queste prestazioni. In questo momento ciò che mi lascia più preoccupato, e non è una scusante del derby, è la fragilità e la mentalità. Non è una questione di moduli cambiati. Vedo una squadra fragile, impaurita. Che ha perso le certezze che aveva fino a 25 giorni fa. Dobbiamo capire perchè si sia spenta la luce improvvisamente. Se contro l'Inter ho visto qualcosa di positivo a livello di cattiveria e mentalità, oggi ho visto una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti. Sia io, che sono il primo responsabile, che la squadra abbiamo fatto una pessima figuraccia".

