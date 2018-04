LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Fondamentale arrivare al sesto posto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su Calabria: "Vediamo se gioca titolare o no. Non ha giocato perchè col Torino tante volte dobbiamo stare attenti a non perderlo, per questo va gestito. Dopo 2-3 partita si ferma sempre, allora bisogna pensare anche a questo".

Su Bonaventura avanti: "Si ci può stare".

Su Cutrone esterno: "C'è la possibilità di vedere Patrick ma non da esterno".

Su Calhanoglu: "Solo infiammazione al tendine rotuleo, non ha problemi al legamento".

Sul mercato: "Non ci saranno rivoluzioni sul mercato. L'Uefa ancora non si è espressa, vediamo cosa succederà. Sappiamo su cosa dobbiamo andare, i ruoli li so mentre i nomi ancora no. Mandzukic? Mi piacciono tutti, anche Ronaldo e Messi o Pogba. Il reparto da coprire? Bisogna avere le alternative, giocatori che possono fare può ruoli".

Entrare o meno in Europa: "Per me è fondamentale, il Milan non può stare fuori dall'Europa. Meglio arrivare sesti, perchè al settimo posto devi iniziare ai primi di luglio, sarebbe meglio arrivare sesti, fondamentale giocare in Europa".

Sul mercato se esce qualcuno entra qualcuno: "A me non risulta, di queste questioni ne parlano loro. A livello societario non ci manca nulla, poi sui discorsi economici e di mercato chiedete a loro. Quello che posso dire che qui di fame non muore nessuno".

Sull'attacco che non segna: "Devo fare risultati, non posso pensare agli attaccanti che non vanno in doppia cifra. Analizziamo anche come si muovono gli attaccanti, Kalinic col Toro e col Napoli ha avuto un paio di occasioni di testa, stessa cosa Silva contro la Juve a porta vuota, col Toro abbiamo creato poco ed è stato questo il problema. Capisco che non si segni molto, ma è anche vero che il Milan prende meno gol".

Sulle scelte: "Vediamo, ieri ha lavorato solo chi non ha giocato. Biglia è molto importante, raddoppia sempre nelle zone centrali del campo. Il problema non è Montolivo o Locatelli al suo posto, l'errore col Torino è stato il possesso palla sterile, ed è li che abbiamo sbagliato, la gara è cambiato dal 20esimo della ripresa".

Sul cambio tattico: "Devo pensare all'equilibrio della squadra. Non è un caso che il Milan è dietro alla Juve e Napoli su cross e tiri, la squadra costruisce tanto e dobbiamo migliorare li. Non è colpa solo degli attaccanti ma forse anche colpa nostra che alcune cose non le abbiamo codificate bene".

Sulla Champions: "Non è vero che non abbiamo stimoli perchè siamo lontani dalla Champions, abbiamo ancora parecchi stimoli".

Sulla classifica: "La maglia del Milan pesa, dobbiamo capire che bisogna fare una corsa in più, mettere un pezza a chi sta meglio del compagno di squadra. Ci giochiamo l'Europa League e una finale di Coppa ma in questo momento mi interessa il senso di appartenenza, voglio vedere questo".

Sul sesto posto: "Non è solo l'Atalanta il nostro avversario, la Samp e la Fiorentina sono squadre in salute, tutte e tre le formazioni vicino a noi possono giocarsela fino all'ultima giornata. Son passati 4 mesi da quando abbiamo iniziato, non ci dimentichiamo da dove siamo partiti, perchè la squadra è ancora viva. C'è stanchezza ma l'importante è giocare da squadra".

Sulla gara: "Arriva una squadra sbarazzina che non ha nulla da perdere ed esprime un buon calcio. Se non la prepariamo bene domani c'è da faticare. Dobbiamo arrivarci con grande furore agonistico, con molta voglia altrimenti sarà dura".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, è pronto a parlare in conferenza stampa in vista della gara casalinga contro il Benevento. Segui le parole dell'allenatore rossonero live su TMW.