LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Futuro? Tra due mesi vi dico cosa penso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina qui la conferenza di gattuso

Su Paquetà: "Anche nel Flamengo giocava mezzala, in Nazionale gioca da mezzala, forse non con troppa cura della fase difensiva".

Su Castillejo: "Se oggi siamo quarti è perchè nei momenti di difficoltà siamo rimasti uniti, ci siamo rispettati. Può succedere che si litiga, ma c'è lo spogliatoio, qui non siamo la Grande Fratello, lasciamole a loro queste cose, se abbiamo qualcosa da dirci è meglio dirlo nello spogliatoio e nel mio ufficio".

Su Suso: "Abbiamo bisogno di un giocatore che dia maggiormente continuità, è un giocatore importante che riesce a darci qualità. Bisogna dargli fiducia"

Sul Gattuso allenatore: "Non è stata la posizione di Vecino a metterci in difficoltà, ma il nostro atteggiamento. Poi lui riesce sempre a riempire l'area, abbiamo sbagliato noi un qualcosa. Le big? Se sono grandi vuole dire che hanno qualcosa più di noi. Devo crescere con le squadre forti. E' normale che voglio crescere con il Milan".

Sul quarto posto piuttosto che lo scudetto: "Con tutto il bene preferisco lo scudetto rispetto al quarto posto. A livello economico si, se posso barattare preferirei lo scudetto, poi a livello societario ci sono dei parametri da rispettare".

Su chi non gioca: "Sono masochista che non faccio giocare alcuni giocatori? Secondo voi voglio perdere le partite? Dobbiamo mettere da parte tutto, sono stato io che ho chiesto qualcosa di diverso alla squadra, è stata colpa mia aver perso il derby. Mi sono preso le responsabilità. Castillejo è entrato nel secondo tempo e ha fatto bene, ma tante presenze, forse mi contestate che non è partito titolare ma lo spazio lo trova".

Sugli ultimi due mesi per il futuro: "Il mio futuro lo saprete tra due mesi, non penso al mio futuro. Non penso ai 2 anni di contratto che mi rimangono, penso solo all'obiettivo e alla crescita della squadra. Sono solo focalizzato sul lavoro, poi tra due mesi vi dico cosa penso. Sento tante chiacchiere".

Sul processo di maturità: "Siamo una squadra che un certo tipo di calcio non può farlo, lo dicono le statistiche e le partite. Perchè abbiamo determinate caratteristiche".

Su Vialli: "E' stato un grande calciatore e uomo di sport, amato dalla gente, rimane il personaggio che è unico e fantastico".

Sulla squadra: "Vedo i ragazzi che hanno voglia di reagire, sono segnali positivi, vogliono raggiungere gli obiettivi".

Sul Milan con la Samp: "Voglio vedere il solito Milan, che non prende imbarcate e non va in panico alla prima imbucata".

Sul post derby: "Abbiamo perso una grande partite con l'Inter e l'abbiamo sbagliata. Sia con l'Inter che con l'Arsenal, sono state uguali, è stata una mazzata, una sconfitta che brucia. Il nostro obiettivo è il quarto posto e in questo momento è come se fossimo primi, siamo ancora li a giocarci la Champions".

Su San Siro: "Grande stadio, sono state giocate grandi partite però bisogna anche capire le esigenze di un club, bisogna competere con altri club che hanno più denaro. Giusto pensare a fare qualcosa di diverso".

Sul confronto con Kessie: "Era in programma oggi la chiacchierata con il ragazzo. Loro lo sanno che ci possono palleggiare con il mio cuore, ma ci vuole rispetto da tutte le componenti, c'è stata grandissima delusione ma ora mi sono chiarito con entrambi i giocatori, la società è stata impeccabile. Nella carriera da giocatore ho sbagliato pure io, ci ho messo sempre la faccia. Nel calcio quando si indossa la maglia del Milan bisogna avere un certo comportamento. C'è stata delusione ma da parte mia ormai è una cosa superata".

Sui finali di gara: "Dicevate che somigliavo a Rocco, poi quando abbiamo provato a fare qualcosa di diverso e abbiamo avuto difficoltà, però nel derby ho pesato che l'Inter aveva giocato giovedì e aveva perso energia, sono stato io a preparare la partita in un certo modo. Ma forse non sono stato bravo abbastanza, per la squadra scollata e sfilacciata, la posizione di Vecino ci ha messo in difficoltà. L'errore più grande è stato mio, ho avuto presunzione".

Su Samp-Milan: "E' obbligatorio calarsi nella mentalità, per affrontare una squadra che in campionato e Coppa Italia ci ha messo in difficoltà. E' allenato da un bravo tecnico, sarà dura portare la vittoria a casa. C'è stata amarezza dopo il derby, ma quelli che sono rimasti a Milanello si sono allenati con entusiasmo".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. L'allenatore rossonero presenterà la sfida con la Sampdoria in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris. Segui la conferenza su TMW.