LIVE TMW - Milan, Gattuso ha rinunciato al contratto. Ora l'addio di Leonardo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

11.35 - La lezione di Gennaro Gattuso - Anche nel giorno dell'addio, Gennaro Gattuso ha salutato il mondo Milan a suo modo rinunciando a due anni contratto: clicca qui per l'approfondimento.

10.57 - Maldini a casa Milan - Movimento in casa rossonera. E' arrivato Paolo Maldini a casa Milan.

10.30 - Campos da consulente? - Giorno di addii in casa Milan: ancor prima di Gattuso, arriverà quello di Leonardo, che metterà fine alla sua terza avventura rossonera con le dimissioni annunciata già nei giorni scorsi. Per Sky, il primo candidato per la successione rimane Luis Campos, il "Re delle plusvalenze". Potrebbe avere un ruolo da consulente esterno facendo il mercato sia del Milan che del Lille, società finanziata da Elliot.

10.17 - Gli eredi di Gattuso - Formalizzato l'addio di Gattuso, Gazidis dovrà ora concetrarsi sulla ricerca di un sostituto. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i principali candidati alla panchina rossonera sono Jardim, Simone Inzaghi e Giampaolo.

09.54 - Parla Gattuso - Rino Gattuso ha deciso, la sua terza avventura con il Milan (una da giocatore, due da tecnico), è finita. Ai microfoni di Repubblica, il tecnico ha affidato il suo saluto alla società e squadra rossonera: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.

09.30 - Milan, il giorno degli addii - E' il giorno degli addii in casa Milan. Una giornata che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo. Leonardo ha rotto con Ivan Gazidis: divergenza di vedute tra le parti, il dirigente brasiliano ha già annunciato al CEO rossonero il proprio addio e lo ha fatto ieri sera anche Gennaro Gattuso. Tutto pronto per la doppia separazione che dovrebbe andare in scena proprio oggi.