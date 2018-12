LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Higuain al Chelsea? Me lo tengo stretto"

© foto di PHOTOVIEWS

Sul gruppo: "Per me giovani o meno giovani non cambia nulla. Io voglio gente che ha voglia e passione, mi piace allenare giocatori così".

Sulle pressioni: "Non voglio fare la vittima. Noi rappresentiamo il Milan, allenatore e giocatori avranno sempre pressione. Abbiamo sbagliato qualcosa, possiamo fare di più, ma noi non dobbiamo abbatterci".

Sulla classifica: "Penso positivo perchè nonostante le difficoltà è una squadra che sta sempre sul pezzo e che lavorare sempre duramente. C'è rammarico per non aver allungato nelle ultime due settimane, però dobbiamo continuare e credere in quello che stiamo facendo".

Su Paquetà: "Ha 21 anni, ha grandi qualità, ma non mettevi in testa che ci farà vincere subito le partite. Ha bisogno di tempo, serve pazienza, bisogna aspettarlo. Non iniziate a fare titoli su di lui. Da quando esiste MilanLab è uno dei migliori cinque, è un giocatore che abbina qualità e forza fisica".

Su Cutrone: "Ha chiesto scusa alla squadra. Non mi piacciono queste scenate, non bisogna di mancare rispetto ai compagni. Il giorno dopo ha chiesto subito scusa a tutti, è stato un gesto importante. Preferisco che mi dicano qualcosa a me piuttosto che ai compagni".

Su Higuain e il riscatto: "Per come lo conosco, a livello mentale sta soffrendo perchè non fa gol e parlo solo di questo, non a livello contrattuale. Vive questa cosa di non essere brillante".

Su Montolivo: "Non capisco sempre questa domanda. Contro lui non ho nulla, faccio delle scelte e giudico chi mettere in campo. Vedo solo dei giocatori più avanti di Montolivo".

Sul Bologna: "La delusione è su come dovevamo sviluppare negli ultimi 20 metri. Ma poi siamo stati fortunati perchè la Roma ha perso li".

Su Chalhanoglu: "Non lo invento io mezzala, in Bundesliga ha fatto la mezzala".

Su Conti: "Si aspetta solo l'occasione giusta. E' pronto, lui aspetta solo che lo butti dentro io".

Sul reparto da rinforzare: "Pensate chissà che mercato faremo, al massimo facciamo una o due operazioni. State viaggiando troppo veloci con la testa. Abbiamo due attaccanti e sicuramente uno li ci vuole, che possa fare l'attaccante esterno. Vediamo se qualcuno uscirà riusciamo a fare qualcosa a centrocampo".

Su Montolivo: "Se gioca domani? Vediamo"

Sul quarto posto: "La società mi ha chiesto di arrivare in Champions, ma è difficile e ci proveremo. Siamo quarti, ma qui sembra che siamo ottavi. Sentiamo le responsabilità, per me è un privilegio allenare un club cosi. So che possiamo fare molto di più".

Su Higuain: "Non ho nessun dubbio, devo solo mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Non è solo Higuain ma anche Suso sta venendo a mancare, il problema non è solo il Pipita ma tutta la squadra sta giocando col freno a mano tirato".

Su Higuain al Chelsea e Morata al Milan: "Me lo tengo stretto e non mi risulta. Il Chelsea giocatori di 30-31 anni non li compra, me lo tengo stretto nonostante il momento non positivo".

Sulle preoccupazioni: "Potevamo allungare in classifica e non lo abbiamo fatto. La partita di Bologna l'abbiamo giocata in modo scolastico, ci è mancata la giocata. Non siamo stati bravi a livello tecnico a creare occasioni. Mi preoccupa la testa dei miei giocatori, veniamo da 3 partite in cui abbiamo fatto fatica".

Sulla gara: "Faremo qualcosa in più, perchè quando potevamo fare il salto di qualità non l'abbiamo fatto. Ci manca l'aspetto di vincere partite importanti e mi chiedo come migliorare questo aspetto. Manca personalità o esperienza, ma quando dobbiamo fare il salto di qualità facciamo fatica. Per domani inutile tirarci le martellate nelle parti basse, giochiamo con una squadra molto forte tecnicamente".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Segui le parole su Tmw.