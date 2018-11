LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Higuain non ha mai detto di voler andare via"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce qui la conferenza di Gattuso

Sulla Lazio: "E' una squadra che porta tanti giocatori in avanti, e ha cambiato poco rispetto all'anno scorso. La tipologia di gioco è rimasta uguale. Immobile come attacca lui la profondità non l'attacca nessuno".

Sugli infortunati: "Non avendo difensori centrali fa effetto, ma tante squadre hanno infortunati. Il nostro problema è che li abbiamo tutti nello stesso reparto".

Su un anno di Milan: "E' passato un anno ma sembrano 10 anni, l'ho vissuta con grande orgoglio, non sapevo nemmeno che ero terzo in classifica da quando sono arrivato. E' un gruppo che riesce a stare bene insieme, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e si può costruire con questi giocatori".

Su Simic: "Non si sa mai, potrebbe giocare anche domani. Abbiamo provato la difesa a tre e anche a quattro, in queste nove partite è un giocatore che abbiamo a disposizione e possiamo usare".

Su Cutrone: "Deve fare la sua partita, aiutare i compagni e non fargli sentire pressioni. Deve avere pressioni come tutti gli altri, e sfruttare le sue caratteristiche. Non deve sentire troppe responsabilità".

Su Ibrahimovic: "E' stato un mio compagno, abbiamo un buon rapporto. Ad avercene di giocatori così. Lo ringrazio per quello che ha detto e vedremo. Forse non è lui che si propone, ma è stato cercato e ci sta pensando".

Su Higuain: "Bonucci ha fatto una scelta precisa e me l'ha detto. Higuain non mi ha mai detto che vuole andare via. Parliamo di tutto tranne che di questo".

Sul gruppo: "Ho visto una squadra che ha voglia, gente che ha capito il momento e si sacrifica. Altrimenti sembra che tutto è da buttare via".

Sulle sconfitte con le big: "La Juve è la più forte del campionato e la gara con loro non è stata da buttare via. Con l'Inter abbiamo perso per episodi, nessuno ci ha messo alle corde e ci ha schiacciato, ma quando affrontiamo queste squadre lo facciamo con la giusta mentalità".

Su Ibra: "Non avevo bisogno delle parole di Ibra per capire che il Milan piaccia ancora molto. Chi deve venire qui è sempre gasato e contento, felice di indossare una maglia cosi gloriosa".

Su Calhanoglu: "Le sue prestazioni sono state al 50%, e ha stretto i denti e tante volte è anche colpa nostra perchè lo costringiamo a giocare. Ma non è al massimo della forma, gli fa male il piede destro e non riesce a calciare. Sta un po meglio e ci serve tanto".

Su Romagnoli e Musacchio: "Si può averli a disposizione tra tre settimane, ma questa è una mia idea. Il problema è che si sono fatti male tutti insieme, ma non è solo un problema al polpaccio. I giocatori si sono fatti male su tre campi diversi, Romagnoli a Coverciano, Biglia sul campo 3 e non scattando, Caldara sul campo 5 che è simile a San Siro, l'unico che si è fatto male scattando. Non lavoriamo in palestra, cerchiamo di capire dove abbiamo sbagliato ma negli altri anni è successo ancora peggio con gli infortuni".

Sul momento: "Abbiamo lavorato con entusiasmo, mi è piaciuto lo spirito e sono soddisfatto. Abbiamo nove partite e sappiamo di avere tanti giocatori fuori ma non è una scusa, dobbiamo dare qualcosa in più. Dobbiamo stringere i denti tutti insieme"

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla tra poco in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in programma domani alle 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. Segui le dichiarazioni dell'allenatore rossonero su TMW.