LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Il mio futuro è qui, il resto sono chiacchiere"

Terminata qui la conferenza di Gattuso.

Sulla sfida contro la Juventus: "Io ero gasato e carico tutte le partite. Non avevo bisogno di giocare con la Juve per sentirmi vivo da giocatore e da allenatore è la stessa cosa. La Juventus non molla mai. Avevamo più qualità di loro, ma ci facevano sempre sudare perchè non mollavano mai. E questo è rimasto. Mi auguro che il Milan riesca ad avere lo stesso DNA vincente".

Sulla grinta diversa rispetto alle altre conferenze: "Non è così. Il cane che dorme bisogna lasciarlo dormire. Io posso accendermi in un secondo, ma ci sono dei momenti in cui non serve farsi vedere così davanti alle telecamere. Non devo spaccare tutto o dimostrare qualcosa davanti alle telecamere. Non è quella la strada".

Se può bastare una grande prestazione se non dovesse venire il risultato: "Può anche non bastare, ma pensiamo a fare una grande prestazione".

Su Bonucci e la polemica sui cori razzisti: "Bisogna capire bene perchè Leo ha detto così. Certe volte chi è più grande di te ti dà un consiglio. Voleva solo aiutare il ragazzo e farlo stare più tranquillo e basta".

Sul Milan che non gioca bene: "Non siamo una squadra che fa tutto nel verso giusto. Me ne farò una ragione su chi dice che non giochiamo bene. Domani giochiamo contro una squadra che ha già vinto il campionato, possiamo fare bene. In questo tipo di gare non bisogna

Su Allegri: "Ho avuto la fortuna di giocare con lui a Perugia, abbiamo vinto un campionato insieme. Mi è rimasto un qualcosa di lui, non si piange mai addosso, è all'opposto di come vivo io questo lavoro. Un qualcosa mi è rimasto di lui, non l'ho mai visto arrabbiato. I giovani li ha sempre fatti giocare. Keane ha grande talento e lo abbina alla forza fisica, è un 2000 e deve volare basso, bisogna lasciarlo tranquillo".

Sulle tempistiche per Paquetà: "Da 20 giorni a un mese, i giorni di recupero sono questi".

Sul rinnovo del contratto un anno fa: "Ho ancora due anni di contratto, il mio futuro è qui"

Su Gattuso come sta: "Sono rammaricato, c'è molta delusione, avevo fatto anche io la bocca, c'è grande delusione ma voglia di ripartire. Da parte mia c'è tanta rabbia addosso, sono deluso perchè nel momento più bello ci siamo inceppati. Però voglio farmi vedere positivo. Vogliamo arrivare al quarto posto e il mio stato d'animo è questa"

Sui cambiamenti: "Se cambi qualcosa è perchè ci sono cose che non funzionano. So che quando ipotizzi cambi possono venire fuori i nostri difetti".

Sulla classifica: "Non siamo gli unici che stanno facendo fatica, tranne l'Atalanta il resto non stanno avendo continuità, come Lazio e Samp che hanno perso. Siamo fortunati perchè siamo al quarto posto".

Sulle energie della gara con la Juve: "In questo momento ci serve un episodio che faccia tornare entusiasmo, ci serve un episodio positivo".

Sul Milan quando soffre dà il meglio: "La storia dice questo, ma dobbiamo fare in fretta a cancellare i problemi. Il derby l'abbiamo perso ma adesso basta, bisogna guardare avanti. L'immagine dell'1-1 con l'Udinese, col gol su angolo nostro, questo non l'avremmo mai fatto qualche mese fa. Ma anche il recupero di Calhanoglu all'ultimo minuto, la fotografia del Milan in questo momento è questa".

Sugli infortunati: "Romagnoli ha avuto febbre ma si è allenato, Kessie sta bene, Conti la prossima sarà dei nostri, Gigio una settimana e sarà a disposizione. Per Paquetà è un pò più lunga. Calha sta bene"

Sulla Juve: "Non penso che sia distratta dalla Champions, non molla mai e sa reggere la pressione, ha una grande mentalità"

Sulla possibile impresa: "Dobbiamo essere tranquilli, molti giocatori un mese fa faceva cose incredibili, c'erano stati grandi miglioramenti. Contro l'Udinese mi avete sempre rinfacciato che Paquetà non poteva giocare trequartista e con l'Udinese si poteva giocare con lui dietro le punte, ma siamo stati sfortunati a perderlo. Abbiamo preparato la partita martedì mattina, e ci sta che non l'abbiamo preparata bene, ma sono scelte mie e non di Leonardo. Domani ci vuole tutto a livello tattico e personalità".

Sulla gara con la Juve: "Ci serve una grande prestazione che possa darci alla vittoria e possiamo ripartire. La Juve insegna questo, contro l'Atletico tutti la davano per morta. C'è un po di nervosismo ma questo può essere positivo".

Sul momento del Milan: "Dopo il derby stiamo facendo fatica, non riusciamo a vincere le partite. Dobbiamo capire il perchè. sento sempre parlare di Leo e Maldini, non c'è nulla. Parliamo come tutti gli altri dirigenti parlano con gli allenatori. Sono chiacchiere, a livello professionale qui sto benissimo. Il mio unico problema è che si è inceppato qualcosa a livello di campo e non riusciamo a essere brillanti. Il resto sono chiacchiere da bar. Questa partita cade a pennello e se riusciamo a fare un risultato positivo ci può dare qualcosa in più a livello mentale. Cade nel momento giusto".

Il Milan si prepara ad affrontare il big match contro la Juventus, dopo il deludente pareggio casalingo con l'Udinese. Segui la conferenza stampa del tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, direttamente dal centro sportivo di Milanello.