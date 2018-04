LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Inter superiore. Obiettivo non è la Champions"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

21.44 - Terminata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Le squadre che stanno davanti hanno punte capaci di fare tanti gol... - "Non dirò mai che voglio un bomber da 25 gol. Lo vorrei ma non lo dirò. I miei sono i migliori calciatori. Io sicuramente ho le mie colpe. E poi l'Inter, ripeto, ha fatto una grande partita".

Ha sentito Conti? - "Ci ho parlato. C'è grande dispiacere perché è un giocatore importante. E' stato sfortunato ma gli faremo sentire il nostro affetto e amore nei suoi confronti. Nel suo modo di vedere il calcio potrà essere importante per il Milan. Pensi però solo a recuperare".

L'Inter ha fatto una grande prova... - "Contro le grandi non ha mai perso. Per noi questo risultato è un qualcosa di importante. Non riesco a capire chi ha da ridire. Bisogna onorare la maglia e non mollare. La priorità è arrivare al massimo su ogni prossima gara".

E c'è anche la Lazio... - "Che spero vinca l'Europa League. Farebbe bene al nostro calcio".

C'è il rischio che l'obiettivo Europa sfumi? - "Siamo davanti a squadre che fanno tanti punti: Atalanta, Samp, Fiorentina. Non possiamo mollare di una virgola, l'organizzazione si prende con la convinzione e, in questo senso, la nostra crescita non è ancora finita. La squadra è giovane. Quattro mesi fa essere a meno otto dal quarto posto era impensabile. Il nostro obiettivo non è la Champions, ma continuare a crescere. Guardiamo al sesto-settimo posto".

Il Milan è stanco? - "Sicuramente qualche giocatore che ci ha portati a fare risultati incredibili, adesso accusa un po' di fatica. Ora ritroviamo brillantezza. Comunque, in questo tipo di gare, quando si gioca sui 20/25 metri è sempre complicato. Quando ripartivamo mancava qualità. Cominciavamo sempre a lavorare senza però arrivare a fare male. Tante volte abbiamo perso energie e freschezza perché non si chiudevano le linee passaggio. Pensavamo più a difendere".

Ha pensato alle due punte? - "No perché perdere, a livello mentale, sarebbe stato devastante. Oggi era importante non subiro un terzo ko e, prima della gara contro il Sassuolo, non volevamo problemi di testa. Oggi è mancato il nonno di André Silva e non ho potuto schierarlo. E' partito giustamente per il Portogallo. Comunque alle due punte non ci ho mai pensato".

Bravi a tenere il match, ma poco propositivi rispetto alla gara contro la Juve: quanto è merito dell'Inter? - "Oggi ci è andata bene, siamo stati a tratti fortunati. Ci teniamo stretti il punto. L'Inter ha giocato bene, ma noi abbiamo fatto un passo indietro. I miei mi sono piaciuti, meno qualità ma più carattere rispetto alla partita precedente. Tante volte stasera ho avuto la sensazione di mettere in difficoltà i nostri avversari".

21.34 - Iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

21.00 - Dopo il ko dell'Allianz Stadium, il Milan rialza la testa, almeno parzialmente, guadagnando un buon punto nel derby contro l'Inter. Ai rossoneri, come ai nerazzurri, è stata annullata una rete per offside. La Champions resta quindi distante otto lunghezze. Tra poco l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, risponderà alle curiosità dei giornalisti presenti nella sala stampa di San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com