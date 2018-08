LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Ko che brucia, dopo il 2-1 siamo scomparsi"

© foto di www.imagephotoagency.it

23.30 - Termina la conferenza stampa

Il calo della ripresa è dovuto al fatto della prima gara? "Io non ho visto un calo fisico, solo mentale. E' venuto il braccino del tennista dopo il primo gol. Il binario non era quello voluto, loro col palleggio ti imbucano, non puoi coprire tutto quel campo al Napoli. Fino a quando eravamo in partita assorbivamo bene e leggevamo gli inserimenti con Borini per non dargli ampiezza. Se giochi poi a campo aperto con loro viene sempre fuori qualcosa..."

Lei ha Higuain, il top-player del Napoli chi sarà? "Faccio già fatica con i miei problemi... voi napoletani dimenticate cosa avete passato. In questi anni ha fatto 250 punti e ha venduto pochissimo grandi giocatori che hanno molto mercato. E' una squadra già forte, da 90 punti, al 90% è rimasta con le caratteristiche di Sarri. La differenza la fa la squadra e la mentalità".

Con la rosa è più facile andare in Champions tra le prime 4 o tramite l'Europa League. "Non so, nelle coppe c'è anche la componente fortuna. Abbiamo il dovere di migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Abbiamo una squadra importante ma serve tempo per quelli che arrivano. Bakayoko ha grande fisicità, ma quando riceve lo fa con le spalle girate e rischia. Serve tempo per migliorare. Sono contento della rosa, preferisco arrivarci col campionato anche se 4-5 si sono rinforzate".

Sulla prova di Higuain: "Ci dà anche qualità, ci fa sviluppare gioco, ma non l'abbiamo mandato negli ultimi venti minuti, ma già quando si abbassa ci fa respirare e costruire in modo migliore. E' fondamentale per noi. Possiamo cercarlo di più, ma prima del 2-1 aveva dato qualità"

Complimenti di Ancelotti? "Ne avrei fatto a meno, avrei preferito dei punti per morale e convinzione. Brucia perché eravamo sopra di due gol, è una mazzata, quindi dobbiamo accantonarla. Non basta giocare bene, il calcio non è solo questo, certe volte bisogna lavorare meglio e ci serve tempo per migliorare".

Sulla buona prova del Milan nonostante il ko: "Per come vogliamo giocare, per il calcio che vogliamo esprimere, un errore ci sta. Dopo il 2-1 siamo scomparsi, la difesa non si è comportata male. Abbiamo fatto una pressione ultra offensiva che non è nelle nostre corde. Dopo il 2-1 non abbiamo capito nulla. Ieri avevo detto in conferenza che volevo vedere una squadra che non spegneva la luce ma dopo un errore ci è scappata la partita dalle mani. Non dobbiamo buttare partite come oggi”.

23.18 - Arrivato Gattuso in sala stampa

Gentili lettori, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Rino Gattuso dopo il ko per 3-2 con il Napoli.