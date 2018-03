LIVE TMW - Milan, Gattuso: "La legnata con l'Arsenal può farci bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina qui la conferenza di Gennaro Gattuso

Sul metodo di lavoro: "Mi piace lavorare ad alta intensità, ma abbiamo nel nostro dna la predisposizione alla tattica, loro invece hanno nel dna l'aggressività e l'allenamento a 100 all'ora".

Sul match di domani: "Domani pensiamo al Genoa, poi bisogna pensare all'Arsenal. Ma non andiamo a Londra in gita, possiamo ancora dire la nostra".

Sul Genoa: "E' una squadra che va a cercare la profondità con Galabinov, è una formazione che sa cosa vuole proporre. Domani dobbiamo battagliare, sono sempre aggressivi, capaci di intercettare e ripartire".

Su Calabria: "Vediamo, siamo molto contenti di Davide. Difficilmente ha giocato 3 gare di fila ed ora ci sta riuscendo, per lui è stata una gara molto dispendiosa. E' un ragazzo che sul piano fisico e mentale sta migliorando tantissimo".

Sul problema di testa e sul coraggio: "Non basta solo il coraggio. Ci sono dei parametri da rispettare, perchè lo stadio ti spinge e c'è entusiasmo ma bisogna affrontare l'avversario con intelligenza. I giocatori del campionato inglese hanno un modo diverso di approcciare alla gara, giocare in Europa e in Italia è diverso".

Sulla morte di Astori: "E' stato un qualcosa che ci è dispiaciuto, abbiamo perso un amico e un grande uomo ma non deve essere una scusa per come è andata la partita con l'Arsenal. Qualcosa di anomalo è successo sicuramente anche da noi a Milanello, però non deve essere una giustificazione".

Sui dati fisici: "Abbiamo corso lo stesso dell'Arsenal, non è chi corre di più ma come corri. Quando si parla di esperienza in Europa mi metto anche io, perchè rispetto a Wenger sono un pulcino, lui ha 30 anni di esperienza io pochi, forse non ci siamo fatti capire bene dalla squadra".

Sul lavoro a Milanello: "Mi è piaciuta l'atmosfera e come abbiamo reagito dopo questa brutta sconfitta"

Sull'esperienza: "I 75 mila tifosi ci siamo fatti gasare troppo dall'ambiente, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, il miglioramento passa anche da questo aspetto qui. Questa è una legnata che ci può servire, l'importante è che non ci abbattiamo".

Sul Genoa: "Sarà una gara difficile perchè a centrocampo avremo le stesse problematiche avute con l'Arsenal. In fase di sviluppo si può fare meglio, bisogna essere più cattivi e fare male. E' un aspetto da migliorare. Genova è un campo difficile per il Milan, con Ballardini la squadra sta facendo grandi risultati".

Sul ko con l'Arsenal: "Mi è piaciuta l'atmosfera che si è creata in questi giorni, ho visto i ragazzi delusi e arrabbiati, c'è voglia in allenamento. Quando si perde deve bruciare, abbiamo analizzato la partita e nel primo tempo con l'Arsenal non abbiamo mai giocato come negli ultimi 2 mesi. Nel secondo tempo l'Arsenal ha abbassato i ritmi, noi abbiamo palleggiato bene. Il primo tempo l'abbiamo sbagliato e il primo responsabile sono io".

Il Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Europa League spera di reagire subito in campionato. Domani i rossoneri affronteranno il Genoa e si preparano alla trasferta ligure. Segui le parole del tecnico Gennaro Gattuso in conferenza su TMW.