LIVE TMW - Milan, Gattuso: "La scena tra Kessie-Biglia mi ha deluso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina qui la conferenza di Gattuso.

Sulla posizione di Vecino: "Ci aspettavano con i tre di centrocampo e ci indirizzavano sugli esterni. Ha i tempi di inserimento, non siamo stati bravi sulla loro pressione. Sicuramente è stato un mio errore, sono stato presuntuoso io, potevamo farli giocare dal basso e non farci imbucare in questo modo. L'avevamo preparata con una pressione un po' più alta, ma non così. Prendere un gol dopo pochissimi minuti ci ha costretto ad alzarci ulteriormente e siamo andati su un campo che non ci piace".

Sull'Inter: "Ho saputo ieri pomeriggio che avrebbe giocato con il 4-3-3, abbiamo preparato il 4-2-3-1 per tutta la settimana perchè giocano così da un po'. Ho visto un'Inter che ci lasciava giocare a campo aperto, che ci ha rispettato di più. Oggi ho rivisto Eintracht-Inter, ma con il Milan nella parte di quell'Inter".

Sul derby rispetto all'andata: "Oggi abbiamo provato a fare la partita in maniera diversa e ci abbiamo sbattuto i denti. Abbiamo creato più palle gol oggi, ma abbiamo sofferto di più rispetto all'andata".

Sull'obiettivo Champions:"Era da un po' di anni che il Milan non arrivava a questo punto della stagione ancora in corsa per la Champions League. Dobbiamo essere bravi a non mollare. Dobbiamo giocare il nostro calcio, che ci ha portato alla serie di vittorie e dove siamo ora. Dobbiamo essere umili, senza pensare a ciò che ci dicono dall'esterno sul nostro gioco e senza mettere davanti la parola io a noi".

Se è meglio che ci sia la sosta o sarebbe stato meglio scendere in campo subito: "Non si può lavorare durante la sosta, perchè tanti vanno via. Sarebbe stato meglio che non ci fosse stata la sosta, però è giusto che vadano in Nazionale".

Su Kessie: "Ci può stare che un giocatore possa sbagliare una partita. In questi giorni parlerò con chi di dovere, adesso non voglio parlare. Ieri ho risposto ad una domanda su Icardi. Su per giù è venuta fuori la stessa situazione. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all'asilo Mariuccia. Per fortuna che non l'ho visto, perchè se no facevo qualche figuraccia anche io buttandomi nella mischia".

Sul lavoro: "E' da una settimana che dicevano che eravamo i favoriti, non deve mancare l'umiltà e la voglia, abbiamo fatto un passo indietro dal punto di vista della mentalità. Non siamo ancora capaci di fare il tipo di gioco offensivo, un passo indietro".

Sui cambiamenti: "E' stata una giostra, il problema non è stata la formazione, abbiamo agevolato l'Inter con il nostro modo di stare in campo. Abbiamo provato a fare la partita offensiva ma non ci siamo riusciti".

Sulla reazione dopo il ko: "Oggi un'altra squadra senza orgoglio poteva prendere un'imbarcata, prendere 4-5 gol, siamo stati polli su Politano, ma l'errore ci può stare. Siamo stati sfortunati, la delusione più grande è tra Kessie e Biglia. Poi parlerò in settimana, ma credo fortemente in una cosa sola, nello spogliatoio, la scena mi ha deluso tantissimo".

Sulla linea difensiva: "Il gol col Chievo è stato un errore, oggi ce la siamo cercata. L'errore non è della difesa ma della squadra".

Sulla gara: "Non ci sono stati errori tecnici ma di atteggiamento, nei primi 45 minuti appena facevamo pressione alta giocavamo sempre 4 contro 4, penso che ci sono delle caratteristiche da rispettare, ci sono giocatori funzionali ad un certo tipo di gioco. L'errore più grande è stato tattico, e l'abbiamo interpretata male. Solo dei folli potevano pensare all'Inter giù, loro abbinano tecnica e fisicità, solo per dei pazzi potevano aspettarsi una passeggiata. L'Inter ha fatto il Milan degli ultimi due mesi"

Dopo la sconfitta nel derby, parla in conferenza stampa il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. Leggi qui su TMW le parole dell'allenatore milanista che spiegherà i motivi del ko.