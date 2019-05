LIVE TMW - Milan, Gattuso: "La speranza c'è, speriamo in una sorpresa"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

É terminata da poco la sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan. Il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, commenterà in conferenza stampa la preziosa vittoria per 1-0 ottenuta dai suoi ragazzi.

23.17 - Comincia la conferenza stampa di Gattuso

A 180 minuti dalla fine quanto ci credi

"La speranza c'è. C'è però anche rammarico perché eravamo terzi e abbiamo fatto pochi punti. Dobbiamo preparare bene le prossime, testa al Frosinone e speriamo che il calcio ci regali sorprese, come è successo in settimana. Dobbiamo essere pronti".

Cosa ne pensi della richiesta di spostare l'orario della sfida contro il Frosinone?

"Non è un problema mio, è una cosa di cui sta parlando la società".

Come mai nel secondo tempo sono tornate le paure?

"Facevamo poco movimento, eravamo sempre piatti e la palla tornava indietro, Piatek era sempre solo contro 3 difensori. Nel primo tempo siamo stati molto bravi, abbiamo sviluppato il gioco in modo corretto trovando linee di passaggio giuste. Non siamo stati bravi abbastanza a fare qualcosa di diverso quando perdevamo le nostre sicurezze, come nel resto della stagione. La Fiorentina ha giocatori tecnici e veloci, se prendi l'imbucata rischi grosso".

23.20 - Termina la conferenza stampa di Gattuso