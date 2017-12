LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Mai detto al club di vendere Silva e Calhanoglu"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Rapporto Primavera e prima squadra: "Oggi non bisogna prendere decisioni affrettate. Bisogna lavorarci sui concetti, bisogna farli capire ai giocatori, non facciamo copia e incolla solo perchè vuoi imitare Antonio Conte. Con la Primavera ci abbiamo lavorato e col tempo ci siamo riusciti. So che non ho pazienza, siamo in difficoltà ma non è un alibi, devo ottenere il massimo da tutti. A me brucia andare a perdere col Rijeka, non per me personalmente ma per la storia del Milan".

Sulla reazione della squadra al 433: "I giocatori non sono stupidi, lo sanno quando vai a provare qualcosa. Sanno che fino ad ora abbiamo proposto qualcosa non con i concetti giusti. Si aspettavano anche loro qualcos'altro, ma ho visto grande responsabilità con i ragazzi".

Sul modulo che avrebbe scelto ad inizio stagione: "Questa squadra può giocare a tre ma lo deve fare in modo organizzato. Altrimenti dopo diventa a cinque. Invece lo stiamo facendo con fatica, io avevo pensato alla difesa a tre oppure al 433, questi due moduli avrei provato".

Su Calhanoglu: "Lasciamolo lavorare, ha avuto un problema al polpaccio, forse riesce a recuperare 7-8 giorni prima, quando starà bene una collocazione la troveremo senza nessun problema".

Sulla proprietà: "Parlo tutti i giorni con Mirabelli e Fassone, arriverà anche Han Li, sento una società che mi è vicina e c'è un grande rapporto, ci confrontiamo su tutto. Questo mi fa molto piacere".

Sulla condizione: "Ci vuole tempo, un mese o un mese e mezzo per vedere i primi risultati ma non è che possiamo aspettare senza vincere, di riffa o di raffa bisogna portare a casa la vittoria".

Sul momento: "Abbiamo bisogno di entusiasmo ed esperienza, c'è bisogno di tutti i giocatori, sia l'esperto che il giovane che ha entusiasmo".

Tornare a San Siro: "L'emozione più grande è vincere questa partita, la mia emozione personale durerà un minuto, le mie emozioni passano in secondo piano. Ho giocato per tanti anni a San Siro, nei momenti no ho beccato anche io qualche fischio, domani abbiamo bisogno del nostro pubblico. Spero che domani non ci sia contestazione, ma avere lo stadio dalla nostra parte".

Sui frutti: "La cosa più importante è vincere, solo quelle ci fanno stare bene e ci fanno lavorare con tranquillità. Sappiamo che dobbiamo migliorare e lavora ma è fondamentale portare qualche vittoria a casa".

Sui problemi: "Non deve essere un alibi che più giocatori non stanno bene, bisogna metterci una pezza e nascondere le nostre problematiche. Bisogna dare qualcosa in più, stringere i denti a aiutarci a vicenda".

Sui ritmi in serie A: "All'estero si allenano a mille all'ora e poi fanno recupero. All'estero non è vero che si allenano poco, lo fanno con intensità".

Sulla preparazione: "Se avessimo vinto al Benevento nessuno avrebbe parlato del Rijeka, ma ho preferito dare minutaggio a chi ha giocato poco. Come Paletta, Storari, Antonelli lo stesso Biglia al 50%. Al di là del risultato ho visto qualcosa di positivo, ho visto bene Locatelli e Calabria".

Sul 433: "Si può darsi, vediamo. Mi sono confrontato con la società, a tre i meccanismi non sono perfetti quindi qualcosa va cambiato. Per non parlare sempre della condizione".

Su Andrè Silva: "Vedo le sue qualità, se lo fai in allenamento e non in partita forse è colpa mia ma so cosa può dare, ha le qualità e può dare di più. Kalinic era uno che attaccava 15-20 volte la profondità nella partita, attacco al primo palo e sempre sulla linea del fuorigioco. Kessie e Calhanoglu uguale. Su Hakan posso dire che fa delle cose importanti, non ho detto alla società che Silva e Calhanoglu devono andare via, mi piacciono tantissimo.

Sulla gara di domani: "C'è grande rispetto nei confronti di Roberto, un allenatore vero. Quando doveva dire qualcosa lo diceva in faccia, come piace a me. Il Bologna è difficile da affrontare, hanno 21 punti, portano sempre 4-5 uomini in transizione. Palacio sta molto bene, Verdi stava con me e si vedeva che aveva talento. Sarà una gara difficile. Dai miei mi aspetto rabbia e voglia, nel calcio ci stanno i momenti di difficoltà ma voglio vedere che al primo schiaffo non ci abbattiamo, voglio vedere una reazione".

