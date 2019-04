LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Manca un'anima a questa squadra, colpa mia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della sfida, molto delicata per il quarto posto, contro il Torino di Mazzarri. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

Ore 13.03 Comincia la conferenza di Gattuso

Il destino è nelle mani del Milan?: "Per la maglia, per la carriera dei giocatori e per il mondo Milan ci giochiamo tutto domani. Veniamo da un momento non positivo, stiamo arrancando a livello fisico, mentale e di gioco. Stiamo facendo fatica, domani giochiamo contro una squadra che assomiglia molto all'Atalanta, c'è bisogno di forza fisica e brillantezza, abbiamo il dovere di fare qualcosa di meglio".

Il Milan emerge nei momenti i difficoltà?: "Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre sofferto ma ne siamo usciti, ma ora invece non abbiamo l'anima, manca l'anima a questa squadra".

Prendi a pugni i giocatori: "A pugni non prendo nessuno, ma bisogna fare qualcosa in più, troppe chiacchiere, si parla del futuro del giocatori e del mio futuro. Pensiamo solo al Milan e poi si vede".

Domani può cambiare la storia del Milan?: "Si se vinciamo può tornare il sorriso ma poi mancheranno altre 4 partite, ma dobbiamo farci trovare pronti per la gara di domani".

Te la senti di insistere su Suso?: "Scommetto su tutti i miei giocatori, i fischi sono stati meritati e li abbiamo presi tutti, non solo Suso".

Alla fine cosa farà la differenza per arrivare quarti?: "La voglia di saper soffrire, di stare li. Ma tutte le squadre sono in difficoltà in questo finale di campionato, serve la voglia di soffrire".

Il Milan è lento, perchè?: "Per fare le ripartenze bisogna riconquistare palle, per questo non vedete ripartenze. Non stiamo giocano da squadra, non siamo nè pericolosi in attacco e in difesa non difendiamo bene".

Dov'è finito il Gattuso che si faceva rispettare?: "Penso di saper gestire lo spogliatoio, poi fare il giocatore e l'allenatore sono cose diverse. Mi assumo le responsabilità, il primo responsabile sono io. La nostra è una squadra che pensa troppo, ci diamo le martellate da soli, dobbiamo essere bravi a far esprimere al massimo i giocatori. Poi qualcuno non sta benissimo".

Cosa ne pensi dei giocatori?: "Bisogna avere rispetto di questi ragazzi, dopo tanti anni ci giochiamo finalmente qualcosa di importante, non posso trovare parole dispregiative per questo gruppo, hanno dato tutto. Ci vuole tempo e bisogna fare un percorso, non c'è bisogno di fare sceneggiate e gridare, bisogna solamente fare qualcosa in più".

L'incertezza sul tuo futuro ha influito?: "Avete cominciato dal luglio a parlare del mio futuro, secondo voi la squadra non rende perchè pensa che l'allenatore vada via? Non giochiamo bene perchè non siamo in un buon momento, a livello fisico e mentale".

Il Milan può difendere il quarto posto fino alla fine?: "Vedendo le ultime partite direi di no, pensavamo di essere usciti dalla crisi dopo le partite con Juve e Lazio, dobbiamo fare di tutto per restare uniti. Dobbiamo chiuderci a riccio".

Come ha visto Bakayoko?: "Quello che è successo mercoledì lo trovate documentato da foto e video. Ma lui si trova bene e non è vero che vuole andare via per il razzismo, sono d'accordo con Reina quando dice che in Italia siamo rimasti al 1800, ma Bakayoko non ha perso la testa ed è stato bravo".

Squadra senza anima colpa dei giocatori?: "Sono deluso di me stesso, perchè mi aspettavo di entrare meglio nella testa dei giocatori, si può sbagliare a livello tecnico ma non deve mai mancare la voglia di saper soffrire. Deluso più di me stesso che dei giocatori"

Sei rassegnato?: "Devo stare tranquillo e non fare le sceneggiate, le ho fatte quando ero giocatore. Non devo sempre fare del cinema per far vedere che sono arrabbiato o no. La mia delusione più grande è di non riuscire ad entrare nella testa dei giocatori".

L'attaccante del Milan è spesso solo?: "Per come vogliamo giocare l'attaccante deve essere servito meglio. Non è vero che non arrivano i palloni, l'altro giorno siamo andati al cross ma spesso non corretti, tante volte pensiamo che l'attaccante in Italia deve stare solo in area, se la manovra è fatta in maniera corretta puoi essere pericoloso, ma ora facciamo fatica a creare occasioni".

Ore 13.25 finisce la conferenza di Gattuso.