LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Merito i vaffa ma non mi dimetterò mai"

Termina qui la conferenza.

Sulla tifoseria: "In questo momento i vaffanculo me li merito più io che i giocatori, sono io il capitano della barca, faccio io le scelte senza nessuna pressione. Avverto tantissima responsabilità. Non darò mai le dimissioni".

Sul derby: "Gara difficile ma anche loro vengono da due sconfitte in campionato. Ci giochiamo tanto con l'Inter. Affrontiamo le gare con rispetto e sappiamo che ogni gara è importante. Nessun giocatore pensava di essere in queste condizioni a fine dicembre. Con l'Inter ci giochiamo tanto".

Sul momento: "So che sembriamo una banda, ci mancano solo gli strumenti musicali e sembriamo una banda. Ognuno gioca a modo suo. Dobbiamo essere bravi ad uscire da questo momento negativo"

Sul ritiro: "No è terminato perchè ci alleniamo il 24 e 25, poi il 26 in ritiro e il 27 giochiamo".

Sulla gara: "Abbiamo verticaliazzato su Kalinic, abbiamo creato qualcosa. Oggi abbiamo fatto una buona gara però in questo momento non basta, bisogna capire cosa fare per vincere le partite, dobbiamo diventare squadra più velocemente possibile, La fragilità della squadra non è arrivata da quando sono subentrato io. Ho sottovalutato l'aspetto della fragilità"

Con la dirigenza: "Ho dato spiegazioni di perchè secondo me le cose non vanno. Mi sono piaciute tante cose della gara però non voglio passare per ebete perchè abbiamo fatto delle buone cose ma abbiamo preso un gol mettendo 4 uomini in barriera. Nei momenti di difficoltà escono fuori tutte le nostre magagne".

Dopo la sfida casalinga contro l'Atalanta, parla in conferenza stampa da San Siro il tecnico rossonero Gennaro Gattuso. Segui con noi il live della diretta.