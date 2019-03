LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Mi piacerebbe giocare come l'Ajax"

Finisce qui la conferenza di Gattuso.

Scuola degli attaccanti polacchi: "Negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, ci sono più di 17 giocatori polacchi in Italia, ed è gente che non si lamenta mai, poche chiacchiere e grande cultura del lavoro, è interessante vedere come gioca anche la loro Nazionale, stanno crescendo tanto. Mi piace il loro modo di vivere il calcio, parlano poco e lavorano tanto".

Sullo 0-0 con la Lazio rivalutato dopo il derby: "So del valore della Lazio e me lo tengo stretto quel pareggio, non c'è bisogno di vedere il 3-0 nel derby per convincermi di come l'abbiamo giocata".

Su Zapata: "La società gli ha proposto un anno di contratto, deve rispondere il giocatore, ma sono cose di Leo e Maldini. Settimana prossima sarà a disposizione del gruppo".

Su Biglia: "Vediamo, ci provate sempre ma non rispondo sulla formazione. Valutiamo tutto".

Sulla crescita della squadra: "Tutta la società è cresciuta, a livello mentale e di mercato. Vengono anche tante squadre importanti a vederli a San Siro, ma dobbiamo crescere perchè ci sono ampi margini di miglioramento, lavoriamo con serietà".

Su Calhanoglu: "Gioca Laxalt, mentre su Hakan siamo contenti per la nascita della figlia. Domani vediamo".

Sul gioco dell'Ajax: "Mi piacerebbe giocare come l'Ajax, ma li c'è una tradizione e una scuola che da anni adotta una metodologia di lavoro incredibile. Sono bravi e guardiamo come lavorano, soprattutto sulla costruzione di gioco. Molto interessante".

Sul derby: "Non penso al derby, la gara di domani vale tre punti come nel derby. Di facile non c'è nulla, il nostro percorso dice che con le piccole facciamo sempre fatica".

Sulla Champions: "Da allenatore il sesnso della grandezza ancora devo dimostrarlo, in Europa il mio cammino lascia a desiderare. La grandezza del Milan sicuramente potrebbe fare la differenza, per questo quando si indossa questa maglia si prova una tensione in più. Dobbiamo migliorare la fase offensiva, non mi accontento più solo della fase difensiva, in Europa bisogna fare bene entrambe".

Sull'Inter: "Secondo voi penso agli altri? Faccio fatica a pensare ai miei problemi, penso solo a casa mia. A far allenare i ragazzi in un certo modo, alle scelte. La scelta su Icardi ha rafforzato l'Inter, però sono scelte loro, noi pensiamo alle nostre cose. Dedico tutto il tempo alla mia rosa, perdere meno energie possibili e stare a Milanello con allegria. Lavoriamo con serietà e tranquillità".

Sugli esoneri: "Se perdo un paio di partite sono in bilico anche io. Non penso al futuro ma alla partita di domani, la cosa più importante è il futuro del Milan non il mio. Oggi penso a fare il massimo e poi vedremo".

Sul salto di qualità con le piccole: "E' arrivato il momento di fare salto e dimostrarlo anche con le piccole".

Su Caldara: "E' a disposizione e vediamo".

Su Suso: "Non fa fatica dal punto di vista fisico. Avete finito con Calhanoglu e ora cominciate con Suso. Quello che Suso ha fatto in 48 punti a disposizione ha una media del 30% dei punti fatti. Ne ho visti pochi di giocatori che hanno fatto bene al 100% tutto l'anno. A livello fisico sta bene, è stato fermo per 20 giorni per un infortunio però oggi non è un problema per me".

Sul segnare poco: "Quando analizziamo le partite vediamo che Piatek scatta sempre per attaccare la profondità e spesso lo andiamo a cercare, ma bisogna costruirla meglio l'azione e non lanciargli subito la palla, è giusto che Piatek allunghi la squadra avversaria ma bisogna costruire meglio".

Sull'addio di Di Francesco: "Mi spiace per lui, è giovane ma è da tanti anni che allena con buoni risultati. Penso alla mia squadra e i miei problemi. Ranieri? E' un allenatore che ha fatto un miracolo sportivo con il Leicester, allena in giro per il mondo da quasi 30 anni, ha grande conoscenza e sono contento che sia tornato in Italia".

Sui cambi: "Quando fai 12-13 partite e rincorri alla fine perdi energie non solo in campo ma anche mentalmente. Se qualcuno sta fuori è perchè ne ha bisogno, poi ho tanti giocatori a disposizione e bisogna dargli la possibilità di giocare".

Sulla gara di domani: "Domani abbiamo tutto da perdere. Non è un caso che in casa del Chievo hanno sofferto tute le big, come Lazio e Inter, Roma e Napoli, il derby invece si prepara da solo. Domani invece è difficile veramente".

Su Conti: "Mi è piaciuta la sua frase, rispecchia la nostra mentalità e sono contento. Non dimentichiamoci quello che ha subito Andrea, è un giocatore importante e prima di farsi male era terzino della Nazionale. Non sta giocando con continuità ma abbiamo il dovere di rispettare qualsiasi scelta. Non faccio le scelte per simpatia e antipatia".

Sul Chievo: "E' una partita molto difficile, dobbiamo vincerla ma non sarà semplice. Il Chievo è una squadra che ti mette in difficoltà e domani bisogna stare attenti. Ci vuole un grande Milan e non possiamo assolutamente sbagliare".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Chievo Verona, in programma domani sera al Bentegodi. Segui il live di TMW dell'allenatore rossonero.