LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Non aspettatevi una rivoluzione sul mercato"

Su cosa manca sotto porta e nelle occasioni da rete: "Tante volte manca il fatto di giocare pulito. Quando si perde palla anche gli attaccanti fanno fatica perchè devono cucire con i centrocampisti. Quando si gioca in modo pulito si spendono meno energie perchè si ha meno campo da coprire. Si deve giocare pulito non solo per l'estetica ma perchè ci arrivi con il palleggio e per gli attaccanti sprecare meno energie rende più facile"

Su Bonaventura: "Più sento criticare i miei giocatori più insisto nel farli giocare. Con l'Inter ha fatto una buona prestazione, ha sbagliato 4-5 palloni con l'Inter ma ha giocato meglio che contro la Juve. Ci sta un attimo di appannamento, è un giocatore che sa fare bene la mezzala, non abbiamo un giocatore come lui in squadra".

Su chi arriverà: "Chi arriverà deve saper giocare a calcio ma non guasta che abbia personalità. Quando si va a cercare un giocatore si vede anche la capacità di portare leadership nello spogliatoio".

Su Donnarumma: "Può fare molto di più per l'età che ha. Però al di là di qualche errore su impostazione da parte mia e del mio staff c'è grande stima e rispetto per Gigio. Nè lui nè Suso per me sono una preoccupazione".

Su Suso: "Sta facendo un lavoro incredibile, sta facendo a livello di chilometri ad alta intensità sta lavorando molto, sta dando un grande apporto alla squadra. STa giocando la leader, da giocatore vero che si mette a disposizione della squadra. Può fare meglio a livello tecnico ma sono felice perchè lavora per la squadra".

Rapporto con i ragazzi: "Ho la percezione che nello spogliatoio c'è grande rispetto, lo tocco all'interno dello staff, mi sento a mio agio e anche loro lo sono. L'altro giorno ho ringraziato i ragazzi e lo penso veramente, bisogna essere coerenti e guardarli negli occhi e non prenderli mai per il culo. Questo è un gruppo di ragazzi che ha sempre lavorato con serietà, non c'era bisogno dei tre anni di contratto".

Sulla Champions: "Finchè la matematica non ci condanna noi ci crediamo sempre, allo stesso tempo pensiamo a consolidare il posto in Europa League. Ci sono Atalanta, Samp e Fiorentina dietro di 4 punti, pensiamo gara dopo gara".

Sul rinnovo: "Sono più incazzoso di prima, con più voglia di prima. In questo momento bisogna fare risultati e lavorare, sento ancora più pressioni di prima, ma ho la consapevolezza che possiamo migliorare ancora. Avete iniziato a scrivere tanti nomi sui giornali, sta alla società capire se bisogna fare qualcosa per migliorarla ma non aspettatevi una rivoluzione sul mercato".

Ancora sul Sassuolo: "Hanno un allenatore che bada al sodo e si fa capire dai suoi ragazzi, il Sassuolo si difende bene ma ha delle caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo stare molto attenti".

Sul Sassuolo: "E' una squadra che va in verticale, hanno anche loro qualche acciacco e qualche squalificato, hanno due o tre giocate codificate, non possiamo perdere palla in uscita perchè ci possono fare male".

Sulla squadra: "Veniamo da due partite tirate, meglio con la Juve ma un passo indietro sull'Inter. Abbiamo tanti obiettivi e finchè la matematica non ci condanna dobbiamo crederci, abbiamo una finale e non dobbiamo mollare. Dobbiamo giocare tutte le partite col coltello tra i denti".

Dopo aver rinnovato il contratto fino al 2021, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo. Segui le parole del mister calabrese live su Tmw.