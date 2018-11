LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Non facciamo figuracce col Dudelange"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Higuain: "Ha una dote, lui lo sa di essere forte, però vive lo spogliatoio divertendosi, riesce a fare gruppo, gli piace vivere lo spogliatoio. Però inizia subito ad arrabbiarsi e deve migliorare su questo. Lui non non vuole andare via ma perchè ho parlato con lui, però è un giocatore importante. La squadra deve farlo esprimere al massimo. Ce lo teniamo stretto"

Sulla formazione: "Giocheranno i due attaccanti e forse Simic. Se gioca lui a quattro, se non gioca lui a tre".

Sulle voce intorno al Milan e Evra: "Ho appena finito una polemica, non fatemene aprire un'altra..."

Sulla crescita: "Devo crescere ancora tanto, aver fatto 50 partite in un club così è un privilegio. Allenare il Milan è fantastico, una passeggiata rispetto ad altre esperienza fatte in passato. Faccio fatica col resto, dopo le partite e gestire i giornalisti".

Sulla gara con la Lazio: "Ieri ho fatto un anno di Milan, e se sono ancora qui è merito dei ragazzi. Perchè abbiamo un grande rapporto nonostante sia stato un anno difficile. Si è creata un'atmosfera incredibile. Quando non hai un gruppo solido non vinci, sappiamo i nostri pregi e difetti".

Sullo stadio vuoto: "Anche se sarà vuoto per noi non deve essere un problema, bisogna vincerla a tutti i costi. Bisogna trovare gli stimoli".

Su Salvini:"Abbiamo scambiato degli sms, tutto bene. Non c'è nulla da aggiungere. Lui ha i suoi problemi e noi i nostri".

Sull'Europa League: "E' importante per noi, un club come il Milan non può stare fuori dall'Europa. Ci deve stare sempre in Europa e deve essere protagonista".

Su Bakayoko: "Non ha fatto grandi prestazioni all'inizio, poi dopo l'infortunio di Biglia le sue prestazioni sono migliorate, ci voleva del tempo perchè ha avuto più continuità. Ora ha preso consapevolezza nei propri mezzi."

Su Bonaventura: "L'ho sentito dopo l'operazione, starà un mese negli Usa, ma è un problema che si porta dietro per tanto tempo, finchè ha potuto ha tirato avanti. Starà fermo da 8-9 mesi. Musacchio farà risonanza e capiremo meglio, Romagnoli uguale e tra tre settimane spero di averlo a disposizione. Caldara è lungo e lo vedremo in campo a febbraio".

Sugli infortuni: "I cinque infortunati sono oggettivi. E' un gruppo sano, l'altro giorno era di riposo e si sono presentati in tanti. Dobbiamo continuare con l'entusiasmo e invece con voglia e lavoro è venuta fuori una bella prestazione con la Lazio. Domani non è facile perchè di partite facili non esistono"

Sul mese di dicembre: "Pensiamo alla gara di domani, in casa loro abbiamo fatto fatica. Sulla carta siamo più forti di loro, ma giocano da squadra e fare molta attenzione. Abbiamo fatto fatica a fare gol, domani non li sottovalutiamo. Cambieremo qualcosina e valutiamo qualche giocatore acciaccato. Domani ci giochiamo tanto, non possiamo sottovalutarli. Non facciamo figuracce".

