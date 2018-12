LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Poca qualità. Abbiamo fatto il solletico al Bologna"

© foto di PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo il pareggio contro il Bologna ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo avuto un possesso palla sterile, dovevamo giocare con più qualità negli ultimi 25 metri perché sapevamo che avremmo incontrato una squadra che si sarebbe difesa con tanti uomini. Quando giochi con poca qualità succede questo e a noi stasera è mancata la qualità, oltre alla profondità del gioco. E' stata una partita facile ma abbiamo tenuto palla in modo scolastico e abbiamo fatto il solletico al Bologna".

Sul centrocampo: "Contro la Fiorentina metteremo la squadra migliore. Sappiamo che dovremo fare a meno di due giocatori importanti a centrocampo ma metteremo in campo la squadra migliore".

Su cambio Cutrone-Castillejo: "Ho messo Castillejo che ha caratteristiche diverse da Cutrone per cercare di cambiare qualcosa. Negli ultimi minuti poi l'ho messo sulla fascia perché eravamo rimasti in dieci. Possiamo fare di tutto ma ho sempre detto che i numeri non sono importanti. Gli attaccanti devono essere funzionali e secondo me il Milan riempiva meglio l'area di rigore con il 4-3-3".

Sulle preoccupazioni: "Stasera potevamo anche perdere e la cosa più preoccupante è che abbiamo avuto due partite in cui potevamo allungare ma che abbiamo fallito. Dobbiamo rimanere lucidi nonostante le assenze. Adesso devo trovare le soluzioni per far esprimere al meglio i giocatori".