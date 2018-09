LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Problemi per Cutrone, Higuain e Borini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla Juve: "Il gap è ancora molto ampio. Ma non pensiamo alla Juve, tra noi e loro c'è ancora parecchia distanza".

Su Calhanoglu: "Ha tutto per diventare un grande giocatore, ma a livello mentale bisogna aiutarlo. Ha bisogno di fiducia e sentire di essere un giocatore importante. Pensa di non essere preciso e questo lo fa innervosire. Deve ritrovare la sua precisione e per il tiro che ha, deve mirare almeno 2-3 volte la porta in una partita. Non è brillante in questa fase ma deve ritrovare precisione e tranquillità".

Su Laxalt: "Ha fatto una buona partita, ha una bella gamba e durato fino al novantesimo, ha fatto una buona partita. Anche se è giovane ha fatto una buona partita e sono soddisfatto".

Su cosa non migliora: "Abbiamo abbassato il baricentro a Empoli, di almeno dieci metri. Il problema di questa squadra sono le distanze, di portare tanti uomini dietro la palla e non siamo bravi a ricompattarci e fare la prima pressione. Gli episodi non ci stanno aiutando, ma sono contento per come la squadra sta giocando, bisogna correggere qualcosa".

Sulla squadra: "Sa cosa deve fare in campo, creiamo 15 palle gol a partita. Non posso trasmettere solo grinta perchè poi rischio di fare dei danni, abbiamo altre caratteristiche".

Su De Zerbi: "Ci siamo incontrati tre volte, una volta ho vinto io altre due l'anno scorso sono state mazzate tremende. Il Sassuolo quest'anno darà filo da torcere a tanti, sarà in alto in classifica. Se cambia 9 su 11 e vince a Ferrara vuol dire che sono in salute. Abbiamo visto i video e stanno bene, cambiano spesso la difesa a tre".

Sulla classifica: "Incide tanto perchè quando analizziamo la partita ci rendiamo conto che siamo li in classifica".

Sul momento del Milan: "Gli errori individuali possono capitare, come successo a Romagnoli a Empoli. Stiamo pagando tutto, come Kessie che non ha segnato due volte colpendo il portiere. Ma non dobbiamo pensare che siamo sfigati e aspettiamo che arriva l'errore".

Su Conte: "Non mi interessa di Conte, ora sono allenatore del Milan e le scelte le faccio io. Sento la fiducia dell'ambiente e della società, devo pensare solo a lavorare".

Sulla sfortuna: "Non mi piace parlare di sfiga, non dobbiamo andare alla ricerca di alibi. Abbiamo avuto l'occasione del ko e non l'abbiamo mai dato, abbiamo perso punti per strada ma non è tutto da buttare".

Sul mercato degli attaccanti: "Andrè Silva non voleva rimanere, voleva andare via a tutti i costi. Ora sta facendo gol però abbiamo fatto di tutto per farlo rimanere ma ha voluto andare via. Bacca stessa cosa, voleva andare al Villarreal con la famiglia".

Sui problemi in attacco: "Se la gente sta male non possiamo rischiarli di perderli per un mese. Higuain e Cutrone non stanno bene, non è che non voglio rischiarli ma non stanno bene fisicamente".

Sulla squadra: "Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita per non prendere gol, abbiamo sempre sbagliato qualcosa a livello tecnico sui gol presi. Se arriverà la vittoria questa squadra si può sbloccare. Facciamo fatica a vincere le partite".

Su Cutrone: "Da lui mi aspetto voglia e energia positiva, in questo momento dobbiamo valutare bene e anche lui non sta benissimo. E' lo stesso discorso di Higuain, bisogna valutare bene perchè rischiamo di peggiorare le cose, lui vuole giocare sempre e potrebbe fare dei danni, dobbiamo proteggerlo".

Su Borini e Higuain: "Anche lui ha un problema alla caviglia, stamattina ha fatto la risonanza, qualcosa ci inventeremo. Higuain ha provato e ha fastidio e rischiare un giocatore per perderlo un mese non serve, se non sta al 100% è inutile. Cutrone pure ha preso una botta e apprezzo quello che sta facendo perchè stringe i denti per esserci".

Sullo stato d'animo: "La settimana scorsa non ero arrabbiato, ma quando pensi di avere a disposizione tutti arrivi e ti manca Higuain subentra nervosismo, ero deluso perchè avevamo perso il Pipita. Sulla Gazzetta ho letto che ero arrabbiato a fine partita, ma non ho detto nulla dopo Empoli. Non volevo sentire nessuno dopo la gara, perchè l'errore ci può stare in una gara ma dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, ma dopo l'Empoli non ho fatto nessuna scenata".

Sui gol di Suso: "Deve continuare come sta facendo. Ha grandi qualità, sta facendo grandi cose, Terracciano e Cragno hanno fatto interventi incredibili, con l'Atalanta ha fatto due assist, il gol se giochi in questo modo arriverà. E spero che arrivi domani a Sasssuolo. Domani sarà difficile perchè loro sono in uno stato di grazia e con i numeri sono vicini alla Juve. Difficile giocare con il Sassuolo".

Sulla vicinanza della società: "E' un momento difficile, avere le società a stretto contatto fa molto piacere. Non dobbiamo essere tristi ma andare alla ricerca di tranquillità, perchè giochiamo bene e non raggiungiamo l'obiettivo della vittoria e questo diventa un peso per noi".

Gattuso inizia con degli auguri: "Auguri con grande affetto a Sheva e Berlusconi, hanno dato tanto al club. Anche al nostro chef Michele".

