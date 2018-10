LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Se la squadra non mi seguisse farei passo indietro"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sulla mentalità vincente: "E' difficile dirlo, questa è stata una vittoria importante, poi mercoledì sarà ancora più importante. Dobbiamo prepararla bene ma possiamo aggiustare la classifica. Come si perde un derby come l'abbiamo perso o ti rialzi subito o te lo porti dietro per molto tempo".

Sull'allenatore: "E' difficile allenare, non ho dato retta a mia moglie. Come al solito le mogli hanno ragione. Ma lo vivo bene, qui non alleni un piccolo club. Mi piace parlare di calcio".

Sui gol presi: "Il secondo della Samp è stato veramente bello, non posso dire nulla alla squadra sulle reti incassate. Il merito è aver segnato alla Samp che non prendeva mai gol".

Sulla partita contro il Genoa: "Dobbiamo dare continuità di risultati, dobbiamo fare di tutto per recuperare in classifica":

Su Ricardo Rodriguez: "Non è una novità. Sta giocando con grande qualità, semplifica tante volte con la sua tecnica diverse giocate. E' da un pò di tempo che sta facendo grandi prestazioni".

Sull'anima: "Possiamo migliorare ma c'è troppa pressione. Spesso sento le chiacchiere e anche le voci sul mio conto non aiutano. Da parte mia c'è serenità".

Su Cutrone e Higuain: "Si può riproporre ma non abbiamo vinto perchè abbiamo cambiato modulo. Abbiamo abbinato tecnica e rabbia agonistica, la squadra ha giocato bene. E' ancora presto, bisogna capire se possiamo continuare. Aspettiamo 7-8 partite per giudicare".

Sul match: "Siamo stati bravi, e poi quando palleggi con un 4 più due, è diverso da come si costruiva prima. Abbiamo palleggiato bene ma per farlo dobbiamo essere bravi nel farlo".

Sulla gara: "Complimenti ai ragazzi, sono loro che scendono in campo. E' giusto che quando non si vince le colpe siano dell'allenatore. Se vedevo un segnale sulla squadra che non mi seguiva più, per il rapporto che ho con la società, facevo io un passo indietro. Ma non lo farò perchè so che la squadra mi segue. Continuo a lavorare perchè la squadra e lo staff mi segue".

