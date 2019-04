LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Sento la squadra in pugno"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

Sul sentirsi legittimato. "Stiamo facendo fatica con i risultati, mi sento il capitano di questa barca e ho più responsabilità di tutti. Questo fa parte del mio lavoro e del gioco".

Su Caldara. "Ha bisogno solo di un'occasione, si è fatto trovare pronto, anche in fase di impostazione".

Sul sentire la squadra. "Sento di averla in pugno, quando vedi prestazione come ultimamente... sono io che scelgo i giocatori e che li mette in campo. Da parte mia, da parte di tutti, stiamo facendo un po' di fatica".

Sul cambiare l'inerzia. "Penso che i cambi possano far fare qualcosa di diverso, per una pressione un po' più alta. Stiamo provando a fare tutto questo, la preoccupazione più grande è come reagiamo. Un po' di luce si era vista con Lazio e Juventus".

Sulla questione fisica. "Abbiamo fatto poco, nel primo tempo, ma anche sofferto altrettanto. Poi abbiamo preso un gol incredibile, se non sbaglio nei primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo preso tre tiri in porta. Le partite si assomigliano da un po' di tempo a questa parte".

Su Bakayoko. "Bisogna fare i complimenti ai giocatori in campo, si sono comportati alla grande. Già avevano cominciato nel pomeriggio, spero che l'arbitro non abbia sentito ciò che cantavano. Noi ieri abbiamo chiesto ai giocatori di non perdere la testa, di non essere un esempio".

Sui pochi palloni giocati da Piatek. "Penso che in questo momento si faccia fatica a fargli arrivare i rifornimenti. È l'involuzione della squadra, si può pensare a due mezze punte. A livello tecnico-tattico stiamo facendo fatica".

