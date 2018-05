LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Servono 3-4 giocatori forti e con mentalità"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

23.58 - Si sente in discussione dopo la gara di stasera? "Io mi sento in discussione tutti i giorni, so che vengo giudicato per quello che faccio. Oggi non è importante la durata del contratto, ma dobbiamo capire chi siamo. Ora dobbiamo pensare ai prossimi 180 minuti, perché il contraccolpo di questa sconfitta può essere pesantissimo".

23.57 - Cosa è successo a Donnarumma? "In questo momento non riesco a dare spiegazioni, tutti abbiamo commessi degli errori e oggi non siamo qui a giudicare Donnarumma. Oggi abbiamo perso tutti".

23.56 - Che bilancio fa del suo Milan? "Questa è una squadra che ha tanti giocatori buoni e giovani che per diventare più forti hanno bisogno di tempo ed esperienza. Servono poi 3-4 giocatori forti e con grande mentalità per far fare a questa squadra il salto di qualità".

23.55 - Ha un pensiero per Montella adesso? "Dopo quattro gol subiti mi fai una domanda su Montella, è una cosa incredibile".

23.55 - La squadra è apparsa piuttosto nervosa a fine primo tempo. "Sono entrato in campo per calmare gli animi visto che i miei ragazzi sono andati addosso all'arbitro per l'ultimo intervento falloso. Ma oggi non abbiamo certo perso per l'arbitro, in questo momento dobbiamo fare un percorso per continuare a crescere".

23.53 - Come si riparte adesso? "Ora dovrò fare io un lavoro importante sulla testa dei ragazzi. Ora deve esserci un lavoro importante da parte di tutti per tirare fuori il massimo da questi giocatori in vista delle ultime due partite. Non sarà semplice ora giocare con l'Atalanta e la Fiorentina, che sono tra le più in forma. A tutti noi brucia questa sconfitta: a me, alla squadra e ai milioni di tifosi rossoneri. Ora però testa alle prossime partite".

23.48 - Ha inizio la conferenza stampa di Gattuso: "Nei primi dieci minuti della ripresa la squadra era padrona del campo e abbiamo rischiato di fare gol. Nella prima frazione, prima del colpo di testa di Mandzukic, abbiamo avuto noi le occasioni più importanti. E' stata una partita aperta e ben giocata, poi abbiamo commesso qualche errore e il 4-0 è un risultato bugiardo. Poi che la Juve abbia più esperienza e giocatori più forti dei nostri è un dato di fatto, ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. L'esperienza nello sport non si compra al supermercato, si accumula con tante partite. Noi in campo avevamo tanti giovani e questo s'è visto. Non abbiamo perso per gli errori di Donnarumma, ma l'abbiamo persa tutti insieme".

23.45 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan che dalla pancia dell'Olimpico commenterà il pesante 4-0 incassato in finale di Coppa Italia contro la Juventus.