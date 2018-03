LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Si sta parlando troppo del mio contratto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su André Silva: "Mi mette in difficoltà, come Cutrone e Kalinic. Domani decideremo chi far scendere in campo".

Su Romagnoli e Calabria: "In questo momento abbiamo bisogno di tutti. A livello difensivo i meccanismi con Calabria vengono meglio, è il suo ruolo, ma ad avercene gente come Borini. Ringrazio i ragazzi per quello che mi hanno dato contro il Chievo, sapevamo che avremmo fatto fatica. Ci siamo addormentati dopo l'1-0, non mi piace dare le colpe ai due gol perché mancavano due elementi importanti della difesa. Abbiamo preso gol perché siamo stati lenti e svogliati, la colpa è di tutti".

Su Matuidi: "Sa fare entrambe le fasi, è un giocatore completo. Mi piace, è un giocatore diverso da me, io ero un cagnaccio, lui ha più inserimento. E' un giocatore che mi è sempre piaciuto, mi sono sempre chiesto perché una squadra come il PSG l'abbia lasciato partire. Al Milan a volte facevo anche il terzino quando Cafu partiva. Qualcuno doveva restare altrimenti prendevamo un'imbarcata".

Su Kalinic: "E' venuto un giorno prima, si è allenato da solo. Kalinic lo stimo molto, Mirabelli dice la verità, è un giocatore che ci può dare ancora tanto, è un giocatore importante. Devo tirare fuori il massimo dai giocatori. In quel momento non si è allenato in modo corretto, le regole sono uguali per tutti. Il giocatore ha capito e si è messo a disposizione".

Sulla partita: "Se pensiamo solo a difenderci ne usciamo con le ossa rotta, se giochiamo da squadra si può fare una grande partita. Loro giocano da provinciale, giocano con umiltà, quando ripartono fanno paura".

Su Conti: "Con lui ci sono stati tanti confronti, ha una voglia incredibile. A volte bisogna metterla da parte dopo un infortunio del genere. Siamo stati bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo e un po' è colpa mia. Si trova in America, non si sa se dovrà fare un altro intervento o piccolo intervento. Questo ci deve far capire che dobbiamo stare vicini al ragazzo, è un patrimonio della società e dello spogliatoio. Dobbiamo metterlo in condizione per farlo recuperare al 100%, vedremo cosa ci dirà il dottore in queste ore. Ci sarà sempre grande apertura nei suoi confronti".

Sul contratto: "Ve lo comunicherà la società, se ne sta parlando troppo del mio contratto. Pensiamo al campo e non al contratto".

Su Donnarumma: "Quello che è successo l'anno scorso bisogna metterlo da parte, non deve pensarlo, fa parte del passato".

Su Bonucci: "E' la prima volta che torna a Torino, l'emozione è normale, ma l'ho visto concentrato".

Ancora sui titoli delle interviste dei giocatori: "Spero e penso che faremo una grande partita. Ho letto quello che hanno detto i giocatori, mi portano la rassegna stampa e vedo. Se uno legge solo il titolo uno pensa che il Milan è diventata una squadra presuntuosa. Sui titoli c'è qualcosa di sbagliato. So di allenare una squadra che sta bene, il problema di Kalinic lo abbiamo risolto, si è presentato un giorno prima dalla Nazionale e si è allenato da solo. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Avremo due partite importanti. Speriamo di fare la nostra figura".

Sulla Juventus: "La Juventus negli ultimi anni è una macchina da guerra, è una squadra che ha una grande mentalità, non ha paura di niente, vincere aiuta a vincere. La priorità della Juve di domani è il Milan, poi penseranno al Real Madrid. Dobbiamo pensare a fare bene le cose che abbiamo preparato, la loro qualità è indiscutibile. Col 4-3-3 si possono prendere meglio ma vediamo domani".

Su rapporto con Massimiliano Allegri: "E' stato un mio ex compagno, mi ha sempre rispettato, mi ha sempre dato i premi, mi ha trattato come un giocatore vero, non l'ho mai dimenticato. Lo ringrazio anche come allenatore. Venivo da un infortunio, per un anno e mezzo non ero me stesso, non ero il giocatore che ero prima, arrancavo. Max aveva ragione, ci siamo chiariti, gli ho chiesto scusa. E da due/tre anni a questa parte c'è un grandissimo rapporto, c'è grande amicizia e rispetto. Ho lasciato il Milan perché era finita un'epoca, gli invidio la bravura, quando vai a studiare la Juve non ci capisci nulla. Vuol dire avere grande conoscenza e grande staff. Ha grandi giocatori ma è migliorato tanto, è diventato un grandissimo allenatore".

Sul derby: "Pensiamo alla gara di domani, poi penseremo al derby, non possiamo sbagliare e anche la Juventus. Noi ci stiamo giocando qualcosa di importante che fino a due mesi fa era impensabile. Dobbiamo continuare a crederci ma ci vuole una grande prestazione. Loro si giocano lo scudetto per il settimo anno. Bisogna affrontarli con lucidità".

Sulle parole dei giocatori: "Sento troppe chiacchiere, le parole dei miei giocatori sui giornali non mi sono piaciute, vedo troppe parole. Noi non siamo questi".

Sulla gara: "E' una gara molto difficile, faremo di tutto per mettere in difficoltà la Juve nei 95 minuti".

Sulle energie recuperate: "Spero che la squadra stia bene, anche chi è andato in nazionale è tornato con la mente più fresca, c'è una grandissima voglia di giocare questa gara, la sosta ci voleva e speriamo di fare il rush finale come in questi ultimi mesi".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello in vista della sfida contro la Juve domani sera a Torino. Segui le parole live su TMW.