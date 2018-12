LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Suso ha un fastidio fisico, vedremo se recupererà"

Premi F5 per aggiornare la pagina

Vigilia della sfida decisiva per il Milan in Europa League. I rossoneri si giocano il passaggio alla fase a eliminazione diretta ad Atene, nella tana dell'Olympiacos, nell'ultima partita del Gruppo F. Tra poco comincerà la conferenza stampa di mister Gennaro Gattuso.

Comincia la conferenza stampa di Gattuso.

Sull'importanza della sfida: "Fondamentale per società e per noi. Non basterà giocare con grinta ma dovremo usare la testa. Troveremo ambiente caldo ma in campo andiamo noi e dovremo dare il massimo a livello fisico e tecnico"

Sulle condizioni di Suso: "Vediamo se riusciremo a recuperarlo, abbiamo fatto prove strumentali. Ha un fastidio fisico"

Su quanto conti la sua esperienza da calciatore in queste partite: "L'esperienza da calciatore conta zero, devo pensare a trasmettere le conoscenze. Non ho mai pensato di poter dare qualcosa ai ragazzi caratterialmente, andare a mettere qualcosa di diverso nella testa può sortire effetto contrario. Non devo dare nozioni di grinta, sappiamo che ambiente troveremo".

Sulle voci di mercato che possono infastidire: "Giochiamo ogni 3 giorni e di tempo per pensare ce n'è poco. Non racconto quello che ci diciamo o le nostre problematiche. In questo momento non voglio levare nulla al campo. Abbiamo stretto i denti in un momento difficile, ma sicuramente qualcosa faremo nonostante i paletti dei fair play finanziario. Ci sono 5 partite prima della riapertura del mercato, vedremo".

Sull'approccio da tenere alla luce delle 4 partite su 5 disputate in EL in cui il Milan è andato in svantaggio: "Mi aspetto di non andare in svantaggio, nonostante loro partiranno forte. Non dobbiamo farci sorprendere, loro hanno un grande possesso palla, sono tra le migliori in Europa in questo senso. Una squadra con valori, da non sottovalutare. Non dobbiamo giocare all'italiana, in contropiede. Questa partita può farci crescere a livello mentale".

Su Castillejo: "Deve continuare a giocare come sa. Mi piacerebbe che entrasse più nel vivo del gioco, deve essere più coinvolto ma lo fa solo quando ha palla tra i piedi, invece voglio qualche movimento senza pallla. Sta dimostrando di avere voglia, tecnica e velocità, questo è l'ultimo step. Sono contento di come si è ambientato e di come vive lo spogliatoio".

Su Cutrone: "Vive per il gol, deve migliorare ma ci sta che sbagli qualche volta, succede a tutti. Deve alzare l'asticella ma è un ragazzo giovane e ci tiene, vive questo sport così. Vedere un ragazzo rammaricato per aver sprecato un'occasione fa bene".

Sulle eliminazioni di Napoli e Inter: "Dispiace per tutto il nostro sistema calcio, abbiamo bisogno di fare risultati. Questo fa diventare più affascinante l'Europa League, ma dobbiamo pensare alla partita di domani".

Sulle vittorie del Milan in Grecia: "Il Milan non vince da un po' di anni con squadre greche, anche l'anno scorso abbiamo fatto fatica con l'AEK. Abbiamo vinto finali di Champions ad Atene, ma le squadre di club sono toste. All'andata erano in seimila a San Siro e sembravano cinquantamila. Sanno giocare a calcio, hanno giocato più di noi in Europa negli ultimi anni e non possiamo sottovalutare questo aspetto".

Su cosa il Milan deve temere dell'Olympiacos la rescissione di Yaya Touré: "Dispiace per Yaya, grandissimo giocatore. Non so le dinamiche che hanno portato alla rescissione, quando ha giocato contro di noi ci ha messo in difficoltà, sembra lento ma è difficile da fermare con la palla tra i piedi. Ultimamente l'Olympiacos gioca 4-3-3, con velocità e tecnica. Se non riusciremo a coprire bene il campo ci metteranno in difficoltà"